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وكالة الأمن السيبراني.. لا يوجد تلاعب وانتخابات 2020 الأكثر أماناً في تاريخ أمريكا

أصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي بياناً، فجر اليوم الجمعة، بشأن الانتخابات الأمريكية 2020، ورفضت فيه تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب وحملته، حول وجود تلاعب في الأصوات.

وقالت الوكالة إن انتخابات 2020 في الثالث من نوفمبر كانت الأكثر أماناً في التاريخ الأمريكي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن جميع مسؤولي الانتخابات يراجعون ويحققون في عملية الانتخابات بأكملها قبل الانتهاء من النتيجة، وأنه حتى الوقت الحالي لا يوجد دليل على أن أي نظام تصويت قد حذف أو فقد الأصوات، أو غيّر الأصوات، أو تعرّض للخطر بأيّ شكلٍ من الأشكال.

وتابع البيان "بينما نعلم أن هناك عديداً من الادعاءات التي لا أساس لها وهناك الكثير من التضليل في عملية انتخاباتنا، يمكننا أن نؤكّد لكم أننا نتمتع بأقصى درجات الثقة بأمن وسلامة انتخاباتنا".

وكالة الأمن السيبراني الانتخابات الأمريكية

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وكالة الأمن السيبراني.. لا يوجد تلاعب وانتخابات 2020 الأكثر أماناً في تاريخ أمريكا
سبق

أصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي بياناً، فجر اليوم الجمعة، بشأن الانتخابات الأمريكية 2020، ورفضت فيه تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب وحملته، حول وجود تلاعب في الأصوات.

وقالت الوكالة إن انتخابات 2020 في الثالث من نوفمبر كانت الأكثر أماناً في التاريخ الأمريكي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن جميع مسؤولي الانتخابات يراجعون ويحققون في عملية الانتخابات بأكملها قبل الانتهاء من النتيجة، وأنه حتى الوقت الحالي لا يوجد دليل على أن أي نظام تصويت قد حذف أو فقد الأصوات، أو غيّر الأصوات، أو تعرّض للخطر بأيّ شكلٍ من الأشكال.

وتابع البيان "بينما نعلم أن هناك عديداً من الادعاءات التي لا أساس لها وهناك الكثير من التضليل في عملية انتخاباتنا، يمكننا أن نؤكّد لكم أننا نتمتع بأقصى درجات الثقة بأمن وسلامة انتخاباتنا".

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
01:49 PM

وكالة الأمن السيبراني.. لا يوجد تلاعب وانتخابات 2020 الأكثر أماناً في تاريخ أمريكا

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خالد علي - الرياض
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أصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي بياناً، فجر اليوم الجمعة، بشأن الانتخابات الأمريكية 2020، ورفضت فيه تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب وحملته، حول وجود تلاعب في الأصوات.

وقالت الوكالة إن انتخابات 2020 في الثالث من نوفمبر كانت الأكثر أماناً في التاريخ الأمريكي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن جميع مسؤولي الانتخابات يراجعون ويحققون في عملية الانتخابات بأكملها قبل الانتهاء من النتيجة، وأنه حتى الوقت الحالي لا يوجد دليل على أن أي نظام تصويت قد حذف أو فقد الأصوات، أو غيّر الأصوات، أو تعرّض للخطر بأيّ شكلٍ من الأشكال.

وتابع البيان "بينما نعلم أن هناك عديداً من الادعاءات التي لا أساس لها وهناك الكثير من التضليل في عملية انتخاباتنا، يمكننا أن نؤكّد لكم أننا نتمتع بأقصى درجات الثقة بأمن وسلامة انتخاباتنا".

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