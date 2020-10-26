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قبل موقعة الأهلي المنتظرة.. "الكوري" يبعثر أوراق الهلال

تلقى الهلال ضربة موجعة، قبل مواجهة فريقه الكروي الأول نظيره الأهلي، الجمعة المقبل، في "كلاسيكو" الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، متمثلة في غياب مدافعه الكوري جان هيون سو عن الملاعب لمدة أسبوعين قادمين، وذلك بعد أن كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها عن تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، يحتاج على أثرها برنامج علاجي وتأهيلي.

من جهة ثانية أدى المدافع متعب المفرج مراناً لياقي وبدني في صالة الإعداد البدني وذلك لتعرضه لكدمة في مشط القدم.

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قبل موقعة الأهلي المنتظرة.. "الكوري" يبعثر أوراق الهلال
سبق

تلقى الهلال ضربة موجعة، قبل مواجهة فريقه الكروي الأول نظيره الأهلي، الجمعة المقبل، في "كلاسيكو" الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، متمثلة في غياب مدافعه الكوري جان هيون سو عن الملاعب لمدة أسبوعين قادمين، وذلك بعد أن كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها عن تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، يحتاج على أثرها برنامج علاجي وتأهيلي.

من جهة ثانية أدى المدافع متعب المفرج مراناً لياقي وبدني في صالة الإعداد البدني وذلك لتعرضه لكدمة في مشط القدم.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
12:42 AM

قبل موقعة الأهلي المنتظرة.. "الكوري" يبعثر أوراق الهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى الهلال ضربة موجعة، قبل مواجهة فريقه الكروي الأول نظيره الأهلي، الجمعة المقبل، في "كلاسيكو" الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، متمثلة في غياب مدافعه الكوري جان هيون سو عن الملاعب لمدة أسبوعين قادمين، وذلك بعد أن كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها عن تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، يحتاج على أثرها برنامج علاجي وتأهيلي.

من جهة ثانية أدى المدافع متعب المفرج مراناً لياقي وبدني في صالة الإعداد البدني وذلك لتعرضه لكدمة في مشط القدم.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,600
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,752
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,006
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2.5 مليار ..

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