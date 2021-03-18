تنبيه لرياح نشطة وارتفاع للأمواج على المحافظات الساحلية بتبوك

الأرصاد: الحالة تستمر حتى 5 مساء وتشمل الوجه وأملج وضباء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج على المحافظات الساحلية تشمل الوجه وأملج وضباء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.