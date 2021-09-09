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المعلمي يلتقي بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن

التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ‏اليمن هانس غروندبرغ.‏
وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في الملف اليمني والجهود الدولية المبذولة تجاهه، إلى ‏جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.‏
حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول ‏العقبي.‏

المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المعلمي يلتقي بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن
سبق

التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ‏اليمن هانس غروندبرغ.‏
وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في الملف اليمني والجهود الدولية المبذولة تجاهه، إلى ‏جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.‏
حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول ‏العقبي.‏

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
08:48 PM
اخر تعديل
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
03:40 AM

المعلمي يلتقي بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
587

التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ‏اليمن هانس غروندبرغ.‏
وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في الملف اليمني والجهود الدولية المبذولة تجاهه، إلى ‏جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.‏
حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول ‏العقبي.‏

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