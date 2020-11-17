الشباب يكسب قضيته ضد الروماني بوديسكو.. ويستعيد (723 ألف دولار)

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حكمًا في مصلحة نادي الشباب في قضية اللاعب الروماني كونستانين بوديسكو.



وقال النادي في بيان بثّه عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم الثلاثاء: "تلقّت إدارة نادي الشباب قرار المحكمة الرياضية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) الذي حكم لمصلحة نادي الشباب في القضية المرفوعة ضد المحترف الروماني كونستانتين بوديسكو، والذي كان قد هرب من معسكر الفريق في ألمانيا الموسم الماضي وقام بفسخ عقده من طرف واحد دون سبب رياضي مشروع.



وأضاف البيان: "حيث ألزم القرار اللاعب وناديه استرا الروماني بدفع مبلغ (723 ألف دولار) لمصلحة نادي الشباب خلال 45 يومًا".