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مجمع إرادة بالرياض ينجح في توظيف أول مريض نفسي مستقر

بعد جهود ودعم قدمته الأسرة.. بالتعاون مع برنامج "توافق"

نجحت الجهود المجتمعية لمجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض في توظيف أول حالة لمريض كان يعاني من مرض نفسي، وذلك بعد تحسن حالته واستقرارها، حيث جاء التوظيف بالتعاون مع برنامج "توافق" التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

ويأتي توظيف المجمع للمريض كأول منشأة صحية نفسية تسهم بتوظيف أحد مستفيديها، وذلك بعد أن تمكنت من مساعدته في استقرار حالته النفسية، حيث كان يعاني من مرض "الفصام"، إلا أنه وبعد الخضوع لبرنامج علاجي مكثف، ثم انخراطه في برنامج تأهيلي مناسب لحالته الصحية في قسم التأهيل الطبي والأنشطة.

وبتعاون أسرته، تمكن المريض من التغلب على مرضه النفسي بشكل كبير، مما سمح له بالعمل في إحدى الجهات بالتعاون مع البرنامج.

وكان المريض يعاني من أعراض نفسية شديدة، بدأت معه في العام 2017م، نتيجة إصابته بالمرض، والذي تولد بعد إدمانه "للألعاب الإلكترونية" التي كان يعتقد أنه يجد فيها مهربًا من الواقع، وتعرض للعديد من التشنجات.

وكان أهله يعتقدون أن به مسًا فذهبوا به لأحد الرقاة الذي نصحهم بالذهاب به إلى مصحة نفسية لأنه قد يعاني من مرض نفسي فتوجهوا به للمجمع، وبعد الكشف عليه اتضح معاناته من مرض الفصام، ووضع له برنامج علاجي متكامل.

وبعدما نجح العلاج واستقرت حالة المريض النفسية، انخرط في برنامج تأهيلي تم إعداده له، ثم في نهاية المطاف تم توظيفه بعد التأكد من حالته الصحية.

وأكد المجمع على الدور الكبير الذي لعبته الأسرة في الخروج بابنها المريض من العزلة والتحرر من القيود التي سببها له المرض النفسي ومساعدته في الانطلاق والعيش بشكل طبيعي.

وشدد المجمع على أن المريض خضع للتقييم النفسي قبل توظيفه وأكدت البرامج التي عملت له إمكانية توظيفه، كما أنه ما زال يخضع للتقييم لمساعدته على النجاح في وظيفته والاستمرار فيها وإجراء التدخل الذي يحتاجه المريض في الوقت المناسب.

وبدأ المريض بشكل جدي في إكمال دراسته ولم يعد هناك حدود لطموحه.

مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجمع إرادة بالرياض ينجح في توظيف أول مريض نفسي مستقر
سبق

نجحت الجهود المجتمعية لمجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض في توظيف أول حالة لمريض كان يعاني من مرض نفسي، وذلك بعد تحسن حالته واستقرارها، حيث جاء التوظيف بالتعاون مع برنامج "توافق" التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

ويأتي توظيف المجمع للمريض كأول منشأة صحية نفسية تسهم بتوظيف أحد مستفيديها، وذلك بعد أن تمكنت من مساعدته في استقرار حالته النفسية، حيث كان يعاني من مرض "الفصام"، إلا أنه وبعد الخضوع لبرنامج علاجي مكثف، ثم انخراطه في برنامج تأهيلي مناسب لحالته الصحية في قسم التأهيل الطبي والأنشطة.

وبتعاون أسرته، تمكن المريض من التغلب على مرضه النفسي بشكل كبير، مما سمح له بالعمل في إحدى الجهات بالتعاون مع البرنامج.

وكان المريض يعاني من أعراض نفسية شديدة، بدأت معه في العام 2017م، نتيجة إصابته بالمرض، والذي تولد بعد إدمانه "للألعاب الإلكترونية" التي كان يعتقد أنه يجد فيها مهربًا من الواقع، وتعرض للعديد من التشنجات.

وكان أهله يعتقدون أن به مسًا فذهبوا به لأحد الرقاة الذي نصحهم بالذهاب به إلى مصحة نفسية لأنه قد يعاني من مرض نفسي فتوجهوا به للمجمع، وبعد الكشف عليه اتضح معاناته من مرض الفصام، ووضع له برنامج علاجي متكامل.

وبعدما نجح العلاج واستقرت حالة المريض النفسية، انخرط في برنامج تأهيلي تم إعداده له، ثم في نهاية المطاف تم توظيفه بعد التأكد من حالته الصحية.

وأكد المجمع على الدور الكبير الذي لعبته الأسرة في الخروج بابنها المريض من العزلة والتحرر من القيود التي سببها له المرض النفسي ومساعدته في الانطلاق والعيش بشكل طبيعي.

وشدد المجمع على أن المريض خضع للتقييم النفسي قبل توظيفه وأكدت البرامج التي عملت له إمكانية توظيفه، كما أنه ما زال يخضع للتقييم لمساعدته على النجاح في وظيفته والاستمرار فيها وإجراء التدخل الذي يحتاجه المريض في الوقت المناسب.

وبدأ المريض بشكل جدي في إكمال دراسته ولم يعد هناك حدود لطموحه.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
04:57 PM

مجمع إرادة بالرياض ينجح في توظيف أول مريض نفسي مستقر

بعد جهود ودعم قدمته الأسرة.. بالتعاون مع برنامج "توافق"

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نافل السبيعي - الرياض
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نجحت الجهود المجتمعية لمجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض في توظيف أول حالة لمريض كان يعاني من مرض نفسي، وذلك بعد تحسن حالته واستقرارها، حيث جاء التوظيف بالتعاون مع برنامج "توافق" التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

ويأتي توظيف المجمع للمريض كأول منشأة صحية نفسية تسهم بتوظيف أحد مستفيديها، وذلك بعد أن تمكنت من مساعدته في استقرار حالته النفسية، حيث كان يعاني من مرض "الفصام"، إلا أنه وبعد الخضوع لبرنامج علاجي مكثف، ثم انخراطه في برنامج تأهيلي مناسب لحالته الصحية في قسم التأهيل الطبي والأنشطة.

وبتعاون أسرته، تمكن المريض من التغلب على مرضه النفسي بشكل كبير، مما سمح له بالعمل في إحدى الجهات بالتعاون مع البرنامج.

وكان المريض يعاني من أعراض نفسية شديدة، بدأت معه في العام 2017م، نتيجة إصابته بالمرض، والذي تولد بعد إدمانه "للألعاب الإلكترونية" التي كان يعتقد أنه يجد فيها مهربًا من الواقع، وتعرض للعديد من التشنجات.

وكان أهله يعتقدون أن به مسًا فذهبوا به لأحد الرقاة الذي نصحهم بالذهاب به إلى مصحة نفسية لأنه قد يعاني من مرض نفسي فتوجهوا به للمجمع، وبعد الكشف عليه اتضح معاناته من مرض الفصام، ووضع له برنامج علاجي متكامل.

وبعدما نجح العلاج واستقرت حالة المريض النفسية، انخرط في برنامج تأهيلي تم إعداده له، ثم في نهاية المطاف تم توظيفه بعد التأكد من حالته الصحية.

وأكد المجمع على الدور الكبير الذي لعبته الأسرة في الخروج بابنها المريض من العزلة والتحرر من القيود التي سببها له المرض النفسي ومساعدته في الانطلاق والعيش بشكل طبيعي.

وشدد المجمع على أن المريض خضع للتقييم النفسي قبل توظيفه وأكدت البرامج التي عملت له إمكانية توظيفه، كما أنه ما زال يخضع للتقييم لمساعدته على النجاح في وظيفته والاستمرار فيها وإجراء التدخل الذي يحتاجه المريض في الوقت المناسب.

وبدأ المريض بشكل جدي في إكمال دراسته ولم يعد هناك حدود لطموحه.

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