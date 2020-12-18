النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وضباب وتدن في مدى الرؤية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والقصيم والشرقية والباحة والشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمكة المكرمة وجود ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أضم والطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد الحدود الشمالية ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

كما تشهد المنطقة الشرقية أيضاً ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف وحفر الباطن ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه مركز الأرصاد منطقة القصيم بأنها تشهد أمطاراً وضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والشماسية وبريدة وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

حالة الطقس أمطار الأرصاد المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وضباب وتدن في مدى الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والقصيم والشرقية والباحة والشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمكة المكرمة وجود ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أضم والطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد الحدود الشمالية ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

كما تشهد المنطقة الشرقية أيضاً ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف وحفر الباطن ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه مركز الأرصاد منطقة القصيم بأنها تشهد أمطاراً وضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والشماسية وبريدة وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
01:36 AM

5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وضباب وتدن في مدى الرؤية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,073

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والقصيم والشرقية والباحة والشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمكة المكرمة وجود ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أضم والطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد الحدود الشمالية ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

كما تشهد المنطقة الشرقية أيضاً ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف وحفر الباطن ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه مركز الأرصاد منطقة القصيم بأنها تشهد أمطاراً وضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والشماسية وبريدة وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,661
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,604
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,664
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,113

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة