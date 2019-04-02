مركز سلطان للقلب يجري 394 جراحة معقدة للشرايين الرئوية

تحدث بسبب التشوهات الخلقية أو الأضرار الناتجة عن العمليات

أجرى مركـز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة "394" عملية لجراحة الشرايين الرئوية المعقدة التي تحدث بسبب التشوهات الخلقية أو الأضرار الناتجة عن عمليات جراحية أو تدخلات قسطرية سابقة.

وقال الدكتور عبدالعزيز بن علي الخالدي استشاري أول جراحة قلب الأطفال ورئيس قسم جراحة قلب الأطفال بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة: برنامج جراحة االشرايين الرئوية بدأ في المركز عام 2017م ويستقبل حالات من مختلف مراكز القلب في المملكة ودول الخليج ودول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا ويساهم بعلاجهم.

وأضاف: قام المركز بعلاج حالات لم يتم قبولها في مراكز متقدمة في أمريكا وأوروبا وأجريت لهم عمليات وحالتهم مستقرة.

وأردف: غالبية الحالات من المصابين الأطفال تأتي نتيجة التشوهات الخلقية والتي تتطلب معالجة لساعات طويلة من الجراحة الدقيقة لإصلاح الشرايين الرئوية الصغيرة جداً ومعقدة لإعادة ضخ الدم بشكل طبيعي إلى الرئتين.

ويحظى المرضى في هذه الحالات بخدمة علاجية متقدمة وعناية فائقة عبر برنامج متكامل وعيادة متخصصة بجراحة الشرايين الرئوية، بعدما كانوا في السابق عرضةً للوفاة بسبب عدم تقديم الخدمة العلاجية المناسبة لهم أو مكوثهم لفترات طويلة في العناية المركزة، أما الآن فبالإمكان تقديم الخـدمـة العــلاجية المناسبة لهـم ولمدة أقصاها سبعة أيام.