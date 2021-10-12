6 أشهر مهلة لرفع رواتب أطباء الأسنان والصيادلة في الخاص إلى 7 آلاف

في إطار مساعي احتساب مهن التوطين فيها وخلق بيئة جاذبة للعمل

منحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستشفيات والعيادات والمراكز في القطاع الخاص مهلة ستة أشهر لرفع رواتب أطباء الأسنان والصيادلة فيها إلى سبعة آلاف ريال بدلاً من الرواتب المتدنية، والتي كان يتقاضاها الموظف لاحتساب مهن التوطين فيها وخلق بيئة جاذبة للعمل والذي سيتم العمل به بدء من العاشر من رمضان القادم 1443.

ويستهدف القرار رفع عدد أطباء الأسنان والصيادلة السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى نحو 12 ألف، بعد أن كان العدد لا يتجاوز في المجموع 3600 موظف، وبينت وزارة الموارد البشرية بأنه سيتم دعم الأجور بنسبة 50%.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر اليوم قرارًا وزاريًّا يقضي بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة.

واشتملت التحديثات على تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نِسَب التوطين في المهنتين بـ 7000 ريال؛ حيث يأتي ذلك ضمن إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 11 أبريل 2022.

يشار إلى أن تقارير الهيئة العامة للتخصصات الصحية أكدت أن هناك 26 كلية طب أسنان، 18 منها حكومية و8 خاصة، ويتخرج منها ما بين 2000 إلى 3000 طبيب سنوياً، ويبلغ عدد ممارسي طب الأسنان في المملكة نحو 10 آلاف طبيب، لا يتجاوز عدد الأطباء السعوديين منهم 25%، أي نحو 2500 طبيب سعودي فقط.

وذكرت التقارير أن الهيئة تسعى لتقليل الأطباء غير السعوديين بنسبة 27.5% كل عام خلال السنوات القادمة، وأن لديها خطة لتوطين 21800 وظيفة طبيب أسنان حتى عام 2027. وأن هناك توجيهاً صادراً للجامعات وكليات طب الأسنان في الجامعات العريقة بتخصيص 50% من طاقتها الاستيعابية على مستوى درجة البكالوريوس واستبدالها بقبول أطباء في برامج الدراسات العليا.