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أمير المدينة المنورة يوجِّه بإغلاق إحدى المنشآت بسبب احتفالات غير مرخصة

لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وعدم مراعاة خصوصية المدينة

قالت إمارة منطقة المدينة المنورة إنه إشارة إلى المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام صالة للألعاب داخل أحد المجمعات التجارية بالمدينة المنورة بتنظيم احتفالية غير مرخصة، تضمنت تجمعات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، علاوة على عدد من الممارسات المخالفة التي لم تراعِ خصوصية المدينة المنورة ومكانتها، فقد صدر توجيه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، للجهات المختصة بإغلاق المنشأة المخالفة تحفظيًّا، واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحق القائمين عليها.

وتؤكد إمارة المنطقة وجوب استشعار الجميع، من مواطن وزائر ومقيم، قدسية ومكانة المدينة المنورة، وخصوصيتها.. كما تؤكد متابعتها المستمرة لمختلف المناشط الاجتماعية والتجارية؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي للحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام.. وستتم محاسبة أي جهة تخالف ذلك وفق الأنظمة واللوائح.

أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان المدينة المنورة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير المدينة المنورة يوجِّه بإغلاق إحدى المنشآت بسبب احتفالات غير مرخصة
سبق

قالت إمارة منطقة المدينة المنورة إنه إشارة إلى المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام صالة للألعاب داخل أحد المجمعات التجارية بالمدينة المنورة بتنظيم احتفالية غير مرخصة، تضمنت تجمعات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، علاوة على عدد من الممارسات المخالفة التي لم تراعِ خصوصية المدينة المنورة ومكانتها، فقد صدر توجيه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، للجهات المختصة بإغلاق المنشأة المخالفة تحفظيًّا، واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحق القائمين عليها.

وتؤكد إمارة المنطقة وجوب استشعار الجميع، من مواطن وزائر ومقيم، قدسية ومكانة المدينة المنورة، وخصوصيتها.. كما تؤكد متابعتها المستمرة لمختلف المناشط الاجتماعية والتجارية؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي للحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام.. وستتم محاسبة أي جهة تخالف ذلك وفق الأنظمة واللوائح.

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
09:27 PM
اخر تعديل
01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
10:52 PM

أمير المدينة المنورة يوجِّه بإغلاق إحدى المنشآت بسبب احتفالات غير مرخصة

لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وعدم مراعاة خصوصية المدينة

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
2
4,447

قالت إمارة منطقة المدينة المنورة إنه إشارة إلى المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام صالة للألعاب داخل أحد المجمعات التجارية بالمدينة المنورة بتنظيم احتفالية غير مرخصة، تضمنت تجمعات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، علاوة على عدد من الممارسات المخالفة التي لم تراعِ خصوصية المدينة المنورة ومكانتها، فقد صدر توجيه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، للجهات المختصة بإغلاق المنشأة المخالفة تحفظيًّا، واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحق القائمين عليها.

وتؤكد إمارة المنطقة وجوب استشعار الجميع، من مواطن وزائر ومقيم، قدسية ومكانة المدينة المنورة، وخصوصيتها.. كما تؤكد متابعتها المستمرة لمختلف المناشط الاجتماعية والتجارية؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي للحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام.. وستتم محاسبة أي جهة تخالف ذلك وفق الأنظمة واللوائح.

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