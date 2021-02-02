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السلطة الفلسطينية تبدأ حملة التطعيم ضد "كورونا" في الضفة

الأولوية للكوادر الطبية

بدأت السلطة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية المحتلة، بحقن الكوادر الطبية العاملة لديها، وذلك بعد تلقيها ألفي جرعة من لقاح "موديرنا" من الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق وصول ألفي لقاح من أصل خمسة آلاف أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما أوردت "فرانس 24".

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السلطة الفلسطينية تبدأ حملة التطعيم ضد "كورونا" في الضفة
سبق

بدأت السلطة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية المحتلة، بحقن الكوادر الطبية العاملة لديها، وذلك بعد تلقيها ألفي جرعة من لقاح "موديرنا" من الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق وصول ألفي لقاح من أصل خمسة آلاف أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما أوردت "فرانس 24".

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
08:53 PM

السلطة الفلسطينية تبدأ حملة التطعيم ضد "كورونا" في الضفة

الأولوية للكوادر الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت السلطة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية المحتلة، بحقن الكوادر الطبية العاملة لديها، وذلك بعد تلقيها ألفي جرعة من لقاح "موديرنا" من الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق وصول ألفي لقاح من أصل خمسة آلاف أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما أوردت "فرانس 24".

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