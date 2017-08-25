النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية

بريدة.. طلاب "أبناء" يتسلّمون 50 جهازاً لوحياً قبل انطلاق العام الدراسي

ضمن مبادرة "جهازك يوصلك لبيتك" بالشراكة مع جمعية "ارتقاء"

نفّذت جمعية "أبناء" لرعاية الأيتام ببريدة، مبادرة بالشراكة مع جمعية "ارتقاء"، هي "جهازك يوصلك لبيتك"، حيث تمّ تسليم 50 جهاز كمبيوتر؛ استفادت منها شريحة الطلاب والطالبات الأيتام الذين ينتمون إلى 287 أسرة.

ويأتي هذا العطاء امتداداً لمبادرة "تيسير" التي حظيت بتدشين من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل؛ الرئيس الفخري للجمعية، وهدفها تأمين جهاز لوحي لأيتام الجمعية لمساعدتهم على مواصلة التفوق الدراسي، وحققت نجاحاً بعدد تجاوز 985 مستفيداً تزامناً مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 1443هـ.

وأوضح مدير عام الجمعية سلطان بن محمد الجاسر؛ أن المبادرة تهدف إلى تحقيق أثر تنموي وفعّال لدى الأيتام وأسرهم وتسعى لتعزيز الشراكات المجتمعية بين الجمعية والشركاء في القطاع غير الربحي بما يحقق مصالح الطرفين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بريدة.. طلاب "أبناء" يتسلّمون 50 جهازاً لوحياً قبل انطلاق العام الدراسي
سبق

نفّذت جمعية "أبناء" لرعاية الأيتام ببريدة، مبادرة بالشراكة مع جمعية "ارتقاء"، هي "جهازك يوصلك لبيتك"، حيث تمّ تسليم 50 جهاز كمبيوتر؛ استفادت منها شريحة الطلاب والطالبات الأيتام الذين ينتمون إلى 287 أسرة.

ويأتي هذا العطاء امتداداً لمبادرة "تيسير" التي حظيت بتدشين من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل؛ الرئيس الفخري للجمعية، وهدفها تأمين جهاز لوحي لأيتام الجمعية لمساعدتهم على مواصلة التفوق الدراسي، وحققت نجاحاً بعدد تجاوز 985 مستفيداً تزامناً مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 1443هـ.

وأوضح مدير عام الجمعية سلطان بن محمد الجاسر؛ أن المبادرة تهدف إلى تحقيق أثر تنموي وفعّال لدى الأيتام وأسرهم وتسعى لتعزيز الشراكات المجتمعية بين الجمعية والشركاء في القطاع غير الربحي بما يحقق مصالح الطرفين.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
12:54 PM

بريدة.. طلاب "أبناء" يتسلّمون 50 جهازاً لوحياً قبل انطلاق العام الدراسي

ضمن مبادرة "جهازك يوصلك لبيتك" بالشراكة مع جمعية "ارتقاء"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
0
142

نفّذت جمعية "أبناء" لرعاية الأيتام ببريدة، مبادرة بالشراكة مع جمعية "ارتقاء"، هي "جهازك يوصلك لبيتك"، حيث تمّ تسليم 50 جهاز كمبيوتر؛ استفادت منها شريحة الطلاب والطالبات الأيتام الذين ينتمون إلى 287 أسرة.

ويأتي هذا العطاء امتداداً لمبادرة "تيسير" التي حظيت بتدشين من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل؛ الرئيس الفخري للجمعية، وهدفها تأمين جهاز لوحي لأيتام الجمعية لمساعدتهم على مواصلة التفوق الدراسي، وحققت نجاحاً بعدد تجاوز 985 مستفيداً تزامناً مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 1443هـ.

وأوضح مدير عام الجمعية سلطان بن محمد الجاسر؛ أن المبادرة تهدف إلى تحقيق أثر تنموي وفعّال لدى الأيتام وأسرهم وتسعى لتعزيز الشراكات المجتمعية بين الجمعية والشركاء في القطاع غير الربحي بما يحقق مصالح الطرفين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,055
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,445
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,706
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,564

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة