الحصيلة الأعلى منذ بداية الجائحة.. "كورونا" يصيب 31758 إيطاليًّا في يوم واحد

تسجيل 297 حالة وفاة جديدة بالفيروس

ذكرت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت أنها سجلت 31758 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الأزمة الصحية، ارتفاعًا من الرقم القياسي السابق البالغ 31.084 إصابة أمس.

وبيّنت الوزارة أنها سجّلت 297 حالة وفاة مقارنة بـ199 أمس، وفقًا لـ "رويترز".