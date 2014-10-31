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الحصيلة الأعلى منذ بداية الجائحة.. "كورونا" يصيب 31758 إيطاليًّا في يوم واحد

تسجيل 297 حالة وفاة جديدة بالفيروس

ذكرت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت أنها سجلت 31758 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الأزمة الصحية، ارتفاعًا من الرقم القياسي السابق البالغ 31.084 إصابة أمس.

وبيّنت الوزارة أنها سجّلت 297 حالة وفاة مقارنة بـ199 أمس، وفقًا لـ "رويترز".

فيروس كورونا الجديد إيطاليا

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الحصيلة الأعلى منذ بداية الجائحة.. "كورونا" يصيب 31758 إيطاليًّا في يوم واحد
سبق

ذكرت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت أنها سجلت 31758 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الأزمة الصحية، ارتفاعًا من الرقم القياسي السابق البالغ 31.084 إصابة أمس.

وبيّنت الوزارة أنها سجّلت 297 حالة وفاة مقارنة بـ199 أمس، وفقًا لـ "رويترز".

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
08:26 PM

الحصيلة الأعلى منذ بداية الجائحة.. "كورونا" يصيب 31758 إيطاليًّا في يوم واحد

تسجيل 297 حالة وفاة جديدة بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت أنها سجلت 31758 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الأزمة الصحية، ارتفاعًا من الرقم القياسي السابق البالغ 31.084 إصابة أمس.

وبيّنت الوزارة أنها سجّلت 297 حالة وفاة مقارنة بـ199 أمس، وفقًا لـ "رويترز".

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