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"الصحة": تسجيل 708 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق يسجل 4597 إصابة جديدة بكورونا

82 حالة وفاة ترفع الحصيلة إلى 7814

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما يرفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 278418 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 82 حالة وفاة جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7814 .
وتم تسجيل 3824 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 213817 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 56787 , منهم 542 في العناية المركزة.

العراق فيروس كورونا الجديد

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العراق يسجل 4597 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما يرفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 278418 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 82 حالة وفاة جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7814 .
وتم تسجيل 3824 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 213817 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 56787 , منهم 542 في العناية المركزة.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
06:17 PM

العراق يسجل 4597 إصابة جديدة بكورونا

82 حالة وفاة ترفع الحصيلة إلى 7814

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما يرفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 278418 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 82 حالة وفاة جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7814 .
وتم تسجيل 3824 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 213817 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 56787 , منهم 542 في العناية المركزة.

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