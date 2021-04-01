النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

افتتاح فعالية الأسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم والأسنان

بمستشفى الثغر بجدة

افتتح مدير مستشفى الثغر العام بجدة تركي العتيبي، فعالية الأسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم والأسنان بمركز الأسنان التخصصي بمستشفى الثغر.

وشملت الفعالية: لوحات إرشادية وصورًا توعوية وعيادة لتطبيقات الوقاية من أمراض الفم والأسنان، وعلى عرض مواد توعوية على شاشتين داخل الفعالية.

جاء ذلك بحضور مساعد مدير مستشفى الثغر للخدمات الطبية، ومساعد مدير مستشفى الثغر للشؤون الهندسية، والمساعد لشؤون المراكز ورئيس مركز الأسنان التخصصي.

وقدم مدير مستشفى الثغر شكره للأطباء والأخصائيين القائمين على هذه الفعالية، يتقدمهم مشرفة الفعالية أخصائية صحة الفم مرام باتياه .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
افتتاح فعالية الأسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم والأسنان
سبق

افتتح مدير مستشفى الثغر العام بجدة تركي العتيبي، فعالية الأسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم والأسنان بمركز الأسنان التخصصي بمستشفى الثغر.

وشملت الفعالية: لوحات إرشادية وصورًا توعوية وعيادة لتطبيقات الوقاية من أمراض الفم والأسنان، وعلى عرض مواد توعوية على شاشتين داخل الفعالية.

جاء ذلك بحضور مساعد مدير مستشفى الثغر للخدمات الطبية، ومساعد مدير مستشفى الثغر للشؤون الهندسية، والمساعد لشؤون المراكز ورئيس مركز الأسنان التخصصي.

وقدم مدير مستشفى الثغر شكره للأطباء والأخصائيين القائمين على هذه الفعالية، يتقدمهم مشرفة الفعالية أخصائية صحة الفم مرام باتياه .

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
06:29 PM

افتتاح فعالية الأسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم والأسنان

بمستشفى الثغر بجدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
428

افتتح مدير مستشفى الثغر العام بجدة تركي العتيبي، فعالية الأسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم والأسنان بمركز الأسنان التخصصي بمستشفى الثغر.

وشملت الفعالية: لوحات إرشادية وصورًا توعوية وعيادة لتطبيقات الوقاية من أمراض الفم والأسنان، وعلى عرض مواد توعوية على شاشتين داخل الفعالية.

جاء ذلك بحضور مساعد مدير مستشفى الثغر للخدمات الطبية، ومساعد مدير مستشفى الثغر للشؤون الهندسية، والمساعد لشؤون المراكز ورئيس مركز الأسنان التخصصي.

وقدم مدير مستشفى الثغر شكره للأطباء والأخصائيين القائمين على هذه الفعالية، يتقدمهم مشرفة الفعالية أخصائية صحة الفم مرام باتياه .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,759
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,758
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,869
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,037

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة