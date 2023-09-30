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بالفيديو.. في يا هلا بالعرفج: "تنمية القدرات" يركز على التعلم المستمر من المهد إلى اللحد

قال هذه قصة صالح الصالح وتلبيسه لنادي الاتحاد

أوضح عامل المعرفة أحمد العرفج أن برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه سمو ولي العهد الأسبوع الماضي يُعدُّ من أهم البرامج التي تهتم بتطوير الإنسان، وهو يتناول جمع الشمل بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي سياق فقرة المشي مع العرفج تحدث صالح الصالح عبر مقطع فيديو عن القرارات التي اتخذها أثناء المشي، وعن قصة عقده لتلبيس نادي الاتحاد، وأنها تجربة جميلة وفرصة ذهبية من السنة الأولى، ومدة العقد سنتين، وهو سعيد برضا الجماهير وإدارة النادي، ويطمح لاستقطاب الأندية الأخرى. كما أبدى عامل المعرفة إعجابه بالفكرة، وأعرب قائلاً: "الاستثمار في ملابس الأندية تجارة يجب أن نلتفت لها".

وفي فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو للأستاذ الدكتور عبداللطيف الحميد، يروي من خلاله تاريخ تأسيس المدرسة كأول مدرسة نظامية أسسها الملك عبدالعزيز.

وفي سياق متصل استعرض العرفج في فقرة سيرة وتر مقطعًا لحفيد الشاعر "منصور بن ناصر المفقاعي"، يروي قصة أغنية "يا حبيبي حكمت" التي غناها فنان العرب محمد عبده.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. في يا هلا بالعرفج: "تنمية القدرات" يركز على التعلم المستمر من المهد إلى اللحد
سبق

أوضح عامل المعرفة أحمد العرفج أن برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه سمو ولي العهد الأسبوع الماضي يُعدُّ من أهم البرامج التي تهتم بتطوير الإنسان، وهو يتناول جمع الشمل بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي سياق فقرة المشي مع العرفج تحدث صالح الصالح عبر مقطع فيديو عن القرارات التي اتخذها أثناء المشي، وعن قصة عقده لتلبيس نادي الاتحاد، وأنها تجربة جميلة وفرصة ذهبية من السنة الأولى، ومدة العقد سنتين، وهو سعيد برضا الجماهير وإدارة النادي، ويطمح لاستقطاب الأندية الأخرى. كما أبدى عامل المعرفة إعجابه بالفكرة، وأعرب قائلاً: "الاستثمار في ملابس الأندية تجارة يجب أن نلتفت لها".

وفي فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو للأستاذ الدكتور عبداللطيف الحميد، يروي من خلاله تاريخ تأسيس المدرسة كأول مدرسة نظامية أسسها الملك عبدالعزيز.

وفي سياق متصل استعرض العرفج في فقرة سيرة وتر مقطعًا لحفيد الشاعر "منصور بن ناصر المفقاعي"، يروي قصة أغنية "يا حبيبي حكمت" التي غناها فنان العرب محمد عبده.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
12:16 AM

بالفيديو.. في يا هلا بالعرفج: "تنمية القدرات" يركز على التعلم المستمر من المهد إلى اللحد

قال هذه قصة صالح الصالح وتلبيسه لنادي الاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضح عامل المعرفة أحمد العرفج أن برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه سمو ولي العهد الأسبوع الماضي يُعدُّ من أهم البرامج التي تهتم بتطوير الإنسان، وهو يتناول جمع الشمل بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي سياق فقرة المشي مع العرفج تحدث صالح الصالح عبر مقطع فيديو عن القرارات التي اتخذها أثناء المشي، وعن قصة عقده لتلبيس نادي الاتحاد، وأنها تجربة جميلة وفرصة ذهبية من السنة الأولى، ومدة العقد سنتين، وهو سعيد برضا الجماهير وإدارة النادي، ويطمح لاستقطاب الأندية الأخرى. كما أبدى عامل المعرفة إعجابه بالفكرة، وأعرب قائلاً: "الاستثمار في ملابس الأندية تجارة يجب أن نلتفت لها".

وفي فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو للأستاذ الدكتور عبداللطيف الحميد، يروي من خلاله تاريخ تأسيس المدرسة كأول مدرسة نظامية أسسها الملك عبدالعزيز.

وفي سياق متصل استعرض العرفج في فقرة سيرة وتر مقطعًا لحفيد الشاعر "منصور بن ناصر المفقاعي"، يروي قصة أغنية "يا حبيبي حكمت" التي غناها فنان العرب محمد عبده.

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