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"تعليم الرياض" ينظم ندوة توعوية عن مرض نقص المناعة المكتسب

نظّمت إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الرياض «عن بُعد»، ندوة صحية عن مرض الإيدز نقص المناعة المكتسب (HIV)، تزامنًا مع اليوم العالمي للوقاية من الإيدز الذي يوافق الأول من ديسمبر من كل عام، بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني وبمشاركة عدد من المعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات الصحيين.

وأوضح مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الرياض الدكتور حمد الهاجري، أن الندوة تأتي في إطار تفعيل اليوم العالمي لمرض النقص المناعي المكتسب (الإيدز)؛ بهدف التعريف بالمرض ورفع مستوى الوعي نحو فيروس نقص المناعة المكتسب المسبب للإيدز ومخاطر الإصابة وطرق الوقاية منه، والتعرف على آخر الحقائق والمستجدات الطبية ومعدلات انتشار الفيروس على مستوى العالم.

وتناولت الندوة التوعوية في محاورها، التعريفَ بالإيدز كحالة مرضية مزمنة وأسبابه وطرق انتقاله ومراحل تطور الإصابة والأعراض المصاحبة وتأثيره على الجهاز المناعي؛ من خلال التدمير التدريجي لوظائف الخلايا المناعية وتعطيلها لدى الأشخاص المصابين وسبل الوقاية من المرض، كما تم استعراض أهداف اليوم العالمي للوقاية من الإيدز لهذا العام؛ حيث سلطت الندوة الضوء على أهمية التركيز على التوسع وزيادة التغطية بالخدمات الوقائية والعلاجية لعدوى الإيدز محليًّا وعالميًّا، وسبل الوقاية التي تمثل عنصرًا مهمًّا في تفادي الإصابة وتقليل أعداد المصابين من خلال التثقيف الصحي والتوعية المستمرة وإرشاد الآخرين في ظل الصعوبات التي تواجه المنظمات الصحية لعدم توفر لقاح أو علاج فعال حتى الآن للفيروس، كما جرى استعراض آخر الإحصائيات لرصد انتشار عدوى الفيروس ومستوى الإصابات على الصعيد العالمي، إلى جانب التحذير من بعض المعتقدات الخاطئة الشائعة عن الإيدز وتصحيحها.

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"تعليم الرياض" ينظم ندوة توعوية عن مرض نقص المناعة المكتسب
سبق

نظّمت إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الرياض «عن بُعد»، ندوة صحية عن مرض الإيدز نقص المناعة المكتسب (HIV)، تزامنًا مع اليوم العالمي للوقاية من الإيدز الذي يوافق الأول من ديسمبر من كل عام، بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني وبمشاركة عدد من المعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات الصحيين.

وأوضح مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الرياض الدكتور حمد الهاجري، أن الندوة تأتي في إطار تفعيل اليوم العالمي لمرض النقص المناعي المكتسب (الإيدز)؛ بهدف التعريف بالمرض ورفع مستوى الوعي نحو فيروس نقص المناعة المكتسب المسبب للإيدز ومخاطر الإصابة وطرق الوقاية منه، والتعرف على آخر الحقائق والمستجدات الطبية ومعدلات انتشار الفيروس على مستوى العالم.

وتناولت الندوة التوعوية في محاورها، التعريفَ بالإيدز كحالة مرضية مزمنة وأسبابه وطرق انتقاله ومراحل تطور الإصابة والأعراض المصاحبة وتأثيره على الجهاز المناعي؛ من خلال التدمير التدريجي لوظائف الخلايا المناعية وتعطيلها لدى الأشخاص المصابين وسبل الوقاية من المرض، كما تم استعراض أهداف اليوم العالمي للوقاية من الإيدز لهذا العام؛ حيث سلطت الندوة الضوء على أهمية التركيز على التوسع وزيادة التغطية بالخدمات الوقائية والعلاجية لعدوى الإيدز محليًّا وعالميًّا، وسبل الوقاية التي تمثل عنصرًا مهمًّا في تفادي الإصابة وتقليل أعداد المصابين من خلال التثقيف الصحي والتوعية المستمرة وإرشاد الآخرين في ظل الصعوبات التي تواجه المنظمات الصحية لعدم توفر لقاح أو علاج فعال حتى الآن للفيروس، كما جرى استعراض آخر الإحصائيات لرصد انتشار عدوى الفيروس ومستوى الإصابات على الصعيد العالمي، إلى جانب التحذير من بعض المعتقدات الخاطئة الشائعة عن الإيدز وتصحيحها.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
11:16 AM

"تعليم الرياض" ينظم ندوة توعوية عن مرض نقص المناعة المكتسب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّمت إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الرياض «عن بُعد»، ندوة صحية عن مرض الإيدز نقص المناعة المكتسب (HIV)، تزامنًا مع اليوم العالمي للوقاية من الإيدز الذي يوافق الأول من ديسمبر من كل عام، بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني وبمشاركة عدد من المعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات الصحيين.

وأوضح مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الرياض الدكتور حمد الهاجري، أن الندوة تأتي في إطار تفعيل اليوم العالمي لمرض النقص المناعي المكتسب (الإيدز)؛ بهدف التعريف بالمرض ورفع مستوى الوعي نحو فيروس نقص المناعة المكتسب المسبب للإيدز ومخاطر الإصابة وطرق الوقاية منه، والتعرف على آخر الحقائق والمستجدات الطبية ومعدلات انتشار الفيروس على مستوى العالم.

وتناولت الندوة التوعوية في محاورها، التعريفَ بالإيدز كحالة مرضية مزمنة وأسبابه وطرق انتقاله ومراحل تطور الإصابة والأعراض المصاحبة وتأثيره على الجهاز المناعي؛ من خلال التدمير التدريجي لوظائف الخلايا المناعية وتعطيلها لدى الأشخاص المصابين وسبل الوقاية من المرض، كما تم استعراض أهداف اليوم العالمي للوقاية من الإيدز لهذا العام؛ حيث سلطت الندوة الضوء على أهمية التركيز على التوسع وزيادة التغطية بالخدمات الوقائية والعلاجية لعدوى الإيدز محليًّا وعالميًّا، وسبل الوقاية التي تمثل عنصرًا مهمًّا في تفادي الإصابة وتقليل أعداد المصابين من خلال التثقيف الصحي والتوعية المستمرة وإرشاد الآخرين في ظل الصعوبات التي تواجه المنظمات الصحية لعدم توفر لقاح أو علاج فعال حتى الآن للفيروس، كما جرى استعراض آخر الإحصائيات لرصد انتشار عدوى الفيروس ومستوى الإصابات على الصعيد العالمي، إلى جانب التحذير من بعض المعتقدات الخاطئة الشائعة عن الإيدز وتصحيحها.

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