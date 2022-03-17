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إغلاق حراج مواشي الخرمة وأسواقها وتعليق مواعيد مشفاها .. ولا حالات "كورونا"

لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء .. و"السبيعي": لا للشائعات

تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرّمة مستشار خادم الحرمين الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة من محافظ الخرمة شاكر بن خالد الشريف؛ وضمن التعليمات الاحترازية للوقاية ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، أوقفت دوريات المرور والشرطة بمحافظة الخرمة عمليات البيع والشراء والحراج بسوق الإبل والأغنام.

وقامت دوريات المرور بتفريق التجمعات بين المتسوقين وإخراجهم من السوق، وتمّ إغلاق سوق المواشي بالخرمة لمدة أسبوعين احترازياً.

كما أعلن مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاع السبيعي؛ تأجيل مواعيد العيادات الخارجية بالمستشفى احترازياً ابتداءً من اليوم الثلاثاء، على أن تتم إعادة جدولتها الأسبوع ما بعد القادم.

وأكّد "السبيعي"؛ لـ"سبق"، عدم وجود حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا بالخرمة، مطالباً الجميع بعدم تصديق الشائعات المتداولة بالمحافظة، والتعاون وتنفيذ التعليمات مع وزارة الصحة والجهات الحكومية للحد من انتشار الفيروس والوقاية من العدوى والإصابة بـ"كورونا" الجديد.

وأغلقت بلدية محافظة الخرمة، وبإشراف المهندس "خالد الذيابي"؛ الأسواق التجارية والحدائق العامة والملاعب الشبابية ومقاهي الشيشة والمعسل، في الوقت الذي تواصل فيه البلدية ممثلة بقسم صحة البيئة تنفيذ جولات ميدانية يومية على المطاعم وبوفيهات الوجبات السريعة لسلامة المستهلك ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية على العاملين والأغذية المقدمة.

كما قامت اللجنة المكوّنة من المحافظة والبلدية والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإغلاق محال الحلاقة ومشاغل التجميل والأندية النسائية.

أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل محافظ الخرمة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق حراج مواشي الخرمة وأسواقها وتعليق مواعيد مشفاها .. ولا حالات "كورونا"
سبق

تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرّمة مستشار خادم الحرمين الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة من محافظ الخرمة شاكر بن خالد الشريف؛ وضمن التعليمات الاحترازية للوقاية ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، أوقفت دوريات المرور والشرطة بمحافظة الخرمة عمليات البيع والشراء والحراج بسوق الإبل والأغنام.

وقامت دوريات المرور بتفريق التجمعات بين المتسوقين وإخراجهم من السوق، وتمّ إغلاق سوق المواشي بالخرمة لمدة أسبوعين احترازياً.

كما أعلن مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاع السبيعي؛ تأجيل مواعيد العيادات الخارجية بالمستشفى احترازياً ابتداءً من اليوم الثلاثاء، على أن تتم إعادة جدولتها الأسبوع ما بعد القادم.

وأكّد "السبيعي"؛ لـ"سبق"، عدم وجود حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا بالخرمة، مطالباً الجميع بعدم تصديق الشائعات المتداولة بالمحافظة، والتعاون وتنفيذ التعليمات مع وزارة الصحة والجهات الحكومية للحد من انتشار الفيروس والوقاية من العدوى والإصابة بـ"كورونا" الجديد.

وأغلقت بلدية محافظة الخرمة، وبإشراف المهندس "خالد الذيابي"؛ الأسواق التجارية والحدائق العامة والملاعب الشبابية ومقاهي الشيشة والمعسل، في الوقت الذي تواصل فيه البلدية ممثلة بقسم صحة البيئة تنفيذ جولات ميدانية يومية على المطاعم وبوفيهات الوجبات السريعة لسلامة المستهلك ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية على العاملين والأغذية المقدمة.

كما قامت اللجنة المكوّنة من المحافظة والبلدية والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإغلاق محال الحلاقة ومشاغل التجميل والأندية النسائية.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
12:42 PM

إغلاق حراج مواشي الخرمة وأسواقها وتعليق مواعيد مشفاها .. ولا حالات "كورونا"

لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء .. و"السبيعي": لا للشائعات

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محمد الزامل - الخرمة
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تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرّمة مستشار خادم الحرمين الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة من محافظ الخرمة شاكر بن خالد الشريف؛ وضمن التعليمات الاحترازية للوقاية ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، أوقفت دوريات المرور والشرطة بمحافظة الخرمة عمليات البيع والشراء والحراج بسوق الإبل والأغنام.

وقامت دوريات المرور بتفريق التجمعات بين المتسوقين وإخراجهم من السوق، وتمّ إغلاق سوق المواشي بالخرمة لمدة أسبوعين احترازياً.

كما أعلن مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاع السبيعي؛ تأجيل مواعيد العيادات الخارجية بالمستشفى احترازياً ابتداءً من اليوم الثلاثاء، على أن تتم إعادة جدولتها الأسبوع ما بعد القادم.

وأكّد "السبيعي"؛ لـ"سبق"، عدم وجود حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا بالخرمة، مطالباً الجميع بعدم تصديق الشائعات المتداولة بالمحافظة، والتعاون وتنفيذ التعليمات مع وزارة الصحة والجهات الحكومية للحد من انتشار الفيروس والوقاية من العدوى والإصابة بـ"كورونا" الجديد.

وأغلقت بلدية محافظة الخرمة، وبإشراف المهندس "خالد الذيابي"؛ الأسواق التجارية والحدائق العامة والملاعب الشبابية ومقاهي الشيشة والمعسل، في الوقت الذي تواصل فيه البلدية ممثلة بقسم صحة البيئة تنفيذ جولات ميدانية يومية على المطاعم وبوفيهات الوجبات السريعة لسلامة المستهلك ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية على العاملين والأغذية المقدمة.

كما قامت اللجنة المكوّنة من المحافظة والبلدية والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإغلاق محال الحلاقة ومشاغل التجميل والأندية النسائية.

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