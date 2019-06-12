النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
المالكي: الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف وسنتخذ إجراءات صارمة

قيادة التحالف: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي وإصابة 26 مدنياً

الرئيس الفلسطيني: نقف إلى جانب المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية

أدان بشدة العمل الإجرامي الذي استهدف مطار أبها الدولي وطالب بموقف حازم

أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، بمقذوف صادر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح، واصفاً إياه بالعمل الإجرامي الخطير ضد المملكة.
وأكد الرئيس وقوف دولة فلسطين إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية، مطالباً الجميع بإدانة هذه الأعمال الإجرامية والوقوف بحزم بوجهها ومن يقف خلفها؛ لقطع الطريق على تحقيق أهدافها الخبيثة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الرئيس الفلسطيني: نقف إلى جانب المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية
سبق

أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، بمقذوف صادر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح، واصفاً إياه بالعمل الإجرامي الخطير ضد المملكة.
وأكد الرئيس وقوف دولة فلسطين إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية، مطالباً الجميع بإدانة هذه الأعمال الإجرامية والوقوف بحزم بوجهها ومن يقف خلفها؛ لقطع الطريق على تحقيق أهدافها الخبيثة.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
03:45 PM

الرئيس الفلسطيني: نقف إلى جانب المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية

أدان بشدة العمل الإجرامي الذي استهدف مطار أبها الدولي وطالب بموقف حازم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
3
1,449

أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، بمقذوف صادر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح، واصفاً إياه بالعمل الإجرامي الخطير ضد المملكة.
وأكد الرئيس وقوف دولة فلسطين إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية، مطالباً الجميع بإدانة هذه الأعمال الإجرامية والوقوف بحزم بوجهها ومن يقف خلفها؛ لقطع الطريق على تحقيق أهدافها الخبيثة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,625
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,465
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,419
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,236

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة