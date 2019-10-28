"زعلة" يدشن انطلاق جمعية عطاء الطبية في صامطة

تقدم العناية الصحية خارج المستشفيات للأسر المحتاجة

أعلن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة انطلاق جمعية عطاء الطبية بمحافظة صامطة. جاء ذلك بعد تدشينه للجمعية بمكتبه ظهر اليوم الاثنين بحضور رئيس الجمعية الدكتور علي بن محمد شيبان عريشي وأعضاء مجلس الإدارة بالجمعية.

ويأتي هذا التدشين بعد صدور الموافقة الرسمية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيس جمعية عطاء الطبية بمحافظة صامطة وإصدار اللوائح والأنظمة الخاصة بها.

أستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن الجمعية وأهدافها والدور المناط بها حيث تهدف الجمعية والتي تضم نخبة من الأطباء الاستشاريين والأكاديميين والأساتذة من أبناء محافظة صامطة، إلى نشر ثقافة العمل الصحي التطوعي بين أفراد المجتمع ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم، إضافة إلى تقديم العناية الصحية خارج المستشفيات وذلك للأسر المحتاجة.

كما اطلع المحافظ خلال التدشين على اللائحة الأساسية الخاصة بنظام الجمعية موجهاً شكره وتقديره لجميع أعضاء الجمعية والداعمين لها، متمنياً لهم التوفيق في هذا العمل الخيري التطوعي والذي يستهدف شريحة من المجتمع بالمحافظة، وذلك من أجل العناية بهم وتقديم الرعاية الطبية لهم وفق ضوابط وأنظمة خاصة بالجمعية.

وطالب المحافظ أعضاء الجمعية ومجلس إدارتها بالاستفادة من الكوادر الشابة التي تزخر بها المحافظة والذين لهم لمسات في الأعمال التطوعية يمكن تسخيرها لخدمة المحتاجين، وذلك عبر جمعية عطاء والتي سيكون لها شأن كبير بعون الله وتوفيقه أولاً ثم بدعم الرجال أمثالكم والذين يسعون على مدار أربع سنوات من أجل أن ترى هذه الجمعية النور ولله الحمد.