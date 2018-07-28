النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النمر": المعسل غير آمن ويرفع الضغط وأسوأ من الدخان

قال: الدراسات أثبتت أن رأس معسل يساوي تأثير ١٠٠ سيجارة على صحة الفرد

أكّد استشاري‏‏‏ وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر؛ أن التدخين بشكل عام ضار جداً بصحة الشخص، وتدخين المعسل على وجه الخصوص، أسوأ من الدخان العادي.

ولفت د. النمر رداً على سؤال أحد المتابعين على تويتر، إلى أن الضغط يرتفع أثناء الشيشة من ٨ إلى ١٠ ملم زئبق، والمعسل أسوأ من الدخان بكثير فالدراسات أثبتت أن رأس معسل =١٠٠ سيجارة.

وأضاف، رداً على سؤال المتابع بأنه يريد تدخين رأس معسل كل ثلاثة أيام، وهل هو آمن أم لا؟ مجيباً بأنه غير آمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النمر": المعسل غير آمن ويرفع الضغط وأسوأ من الدخان
سبق

أكّد استشاري‏‏‏ وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر؛ أن التدخين بشكل عام ضار جداً بصحة الشخص، وتدخين المعسل على وجه الخصوص، أسوأ من الدخان العادي.

ولفت د. النمر رداً على سؤال أحد المتابعين على تويتر، إلى أن الضغط يرتفع أثناء الشيشة من ٨ إلى ١٠ ملم زئبق، والمعسل أسوأ من الدخان بكثير فالدراسات أثبتت أن رأس معسل =١٠٠ سيجارة.

وأضاف، رداً على سؤال المتابع بأنه يريد تدخين رأس معسل كل ثلاثة أيام، وهل هو آمن أم لا؟ مجيباً بأنه غير آمن.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
11:23 AM

"النمر": المعسل غير آمن ويرفع الضغط وأسوأ من الدخان

قال: الدراسات أثبتت أن رأس معسل يساوي تأثير ١٠٠ سيجارة على صحة الفرد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
8,846

أكّد استشاري‏‏‏ وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر؛ أن التدخين بشكل عام ضار جداً بصحة الشخص، وتدخين المعسل على وجه الخصوص، أسوأ من الدخان العادي.

ولفت د. النمر رداً على سؤال أحد المتابعين على تويتر، إلى أن الضغط يرتفع أثناء الشيشة من ٨ إلى ١٠ ملم زئبق، والمعسل أسوأ من الدخان بكثير فالدراسات أثبتت أن رأس معسل =١٠٠ سيجارة.

وأضاف، رداً على سؤال المتابع بأنه يريد تدخين رأس معسل كل ثلاثة أيام، وهل هو آمن أم لا؟ مجيباً بأنه غير آمن.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,219
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,510
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,023

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة