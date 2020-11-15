النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مرابط" عاد وشارك في التدريبات.. النصر يحتفي بالثلاثي قبل مواجهة الهلال

شارك المحترف المغربي نور الدين مرابط مساء أمس في تدريبات فريقه النصر بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل أيام.

كما عاد الثلاثي (عبدالرزاق حمدالله وعبدالله الخيبري والحارس وليد عبدالله) للتمارين الجماعية بعد تعافيهم من فيروس كورنا المستجد.

ويواصل النصر تحضيراته لمواجهة الهلال في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"مرابط" عاد وشارك في التدريبات.. النصر يحتفي بالثلاثي قبل مواجهة الهلال
سبق

شارك المحترف المغربي نور الدين مرابط مساء أمس في تدريبات فريقه النصر بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل أيام.

كما عاد الثلاثي (عبدالرزاق حمدالله وعبدالله الخيبري والحارس وليد عبدالله) للتمارين الجماعية بعد تعافيهم من فيروس كورنا المستجد.

ويواصل النصر تحضيراته لمواجهة الهلال في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
12:25 AM

"مرابط" عاد وشارك في التدريبات.. النصر يحتفي بالثلاثي قبل مواجهة الهلال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
502

شارك المحترف المغربي نور الدين مرابط مساء أمس في تدريبات فريقه النصر بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل أيام.

كما عاد الثلاثي (عبدالرزاق حمدالله وعبدالله الخيبري والحارس وليد عبدالله) للتمارين الجماعية بعد تعافيهم من فيروس كورنا المستجد.

ويواصل النصر تحضيراته لمواجهة الهلال في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,792
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,032
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,318
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,265

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة