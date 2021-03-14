وفّرت الشؤون الصحية بالطائف خدمة تقديم لقاح فيروس كورونا ضمن المرحلة الثالثة للمسجلين عبر تطبيق "صحتي"، في مراكز مران بأم الدوم، والمحاني، وآل مشعان بعشيرة، والسيل الكبير، إضافةً إلى مركز السر، ليصل عدد المراكز العاملة إلى 15 مركزاً.

"صحة الطائف" توفر لقاح فيروس كورونا في خمسة مراكز صحية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-14 وفّرت الشؤون الصحية بالطائف خدمة تقديم لقاح فيروس كورونا ضمن المرحلة الثالثة للمسجلين عبر تطبيق "صحتي"، في مراكز مران بأم الدوم، والمحاني، وآل مشعان بعشيرة، والسيل الكبير، إضافةً إلى مركز السر، ليصل عدد المراكز العاملة إلى 15 مركزاً. وأوضحت "صحة الطائف" أن المرحلة الرابعة سيتم تدشينها قريباً في خمسة مراكز أخرى.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442 02:25 PM

"صحة الطائف" توفر لقاح فيروس كورونا في خمسة مراكز صحية وصل عدد العاملة إلى 15 مركزاً.. المرحلة الرابعة سيتم تدشينها قريباً





A A A





4 مشاركة

وفّرت الشؤون الصحية بالطائف خدمة تقديم لقاح فيروس كورونا ضمن المرحلة الثالثة للمسجلين عبر تطبيق "صحتي"، في مراكز مران بأم الدوم، والمحاني، وآل مشعان بعشيرة، والسيل الكبير، إضافةً إلى مركز السر، ليصل عدد المراكز العاملة إلى 15 مركزاً.

وأوضحت "صحة الطائف" أن المرحلة الرابعة سيتم تدشينها قريباً في خمسة مراكز أخرى.