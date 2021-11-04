"التأمينات الاجتماعية" تدعو لأخذ مرئيات العموم حول استبيان خدمات "ساند"

سعيًا من المؤسسة لتحقيق تطلعات العملاء لتحسين الخدمات المقدمة لهم

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى المشاركة في استبيان حول الخدمات المقدمة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند".

وقالت المؤسسة: حرصًا على تعزيز المشاركة عبر أخذ مرئيات العموم حول الخدمات المقدمة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، وسعيًا في تحقيق تطلعات العملاء لتحسين الخدمات المقدمة لهم؛ نأمل في المشاركة في الاستبيان من خلال تعبئته بشكل دقيق للوصول إلى الأهداف المرجوة.