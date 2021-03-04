النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المواصفات" تدعو تجار وملاك محلات الذهب إلى التحقق من معايرة الموازين

قالت: العام الحالي سيشهد توسعاً كبيراً من البرنامج الوطني للمعايرة "تقييس"

دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تجار وملاك محلات الذهب والمجوهرات إلى المبادرة بإخضاع الموازين المستخدمة لديهم للتحقق الدوري بشكل سنوي، والتأكد من صحة ودقة قياسها، وتحقيقها لاشتراطات نظام القياس والمعايرة وملحقاته الفنية.

وأوضحت الهيئة أن العام الحالي سيشهد توسعاً كبيراً من البرنامج الوطني للمعايرة القانونية "تقييس" بخدمات التحقق واعتماد الطراز من الموازين المستخدمة في بيع وشراء المعادن الثمينة حول المملكة.

وأكدت "المواصفات السعودية" أن عدم الالتزام باشتراطات نظام القياس والمعايرة، سيعرض أصحاب المنشآت المخالفة للعقوبات النظامية، كما دعت جميع مصنعي ومستوردي ومستخدمي أجهزة القياس القانونية إلى اعتماد طراز الموازين التابعة لهم والتسجيل في منصة تقييس الإلكترونية عبر الرابط https://taqyees.sa، وتقديم طلبات التحقق الأولي قبل بيعها في السوق.

وقامت "المواصفات السعودية" خلال العام الماضي 2020، بإجراء التحقق الدوري على 21.144 مضخة (هوز)، كما قدمت الخدمة لـ 722 منشأة تجارية بإجراء التحقق الدوري على 4670 ميزان غير تلقائي، وقدمت خدماتها للتحقق الأولي لحوالي (3.688.551) عداد كهرباء ذكياً.

يشار إلى أن أحد أهم أهداف مبادرة المعايرة القانونية هو التأكد من دقة قراءة أجهزة القياس القانونية المستخدمة في عمليات التبادل التجاري كمضخات الوقود، الموازين وعدادات الكهرباء، حسب المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بأصناف هذه الأجهزة، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي وتحقيق مبادئ التجارة العادلة التي تضمن حقوق المستهلك والتاجر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المواصفات" تدعو تجار وملاك محلات الذهب إلى التحقق من معايرة الموازين
سبق

دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تجار وملاك محلات الذهب والمجوهرات إلى المبادرة بإخضاع الموازين المستخدمة لديهم للتحقق الدوري بشكل سنوي، والتأكد من صحة ودقة قياسها، وتحقيقها لاشتراطات نظام القياس والمعايرة وملحقاته الفنية.

وأوضحت الهيئة أن العام الحالي سيشهد توسعاً كبيراً من البرنامج الوطني للمعايرة القانونية "تقييس" بخدمات التحقق واعتماد الطراز من الموازين المستخدمة في بيع وشراء المعادن الثمينة حول المملكة.

وأكدت "المواصفات السعودية" أن عدم الالتزام باشتراطات نظام القياس والمعايرة، سيعرض أصحاب المنشآت المخالفة للعقوبات النظامية، كما دعت جميع مصنعي ومستوردي ومستخدمي أجهزة القياس القانونية إلى اعتماد طراز الموازين التابعة لهم والتسجيل في منصة تقييس الإلكترونية عبر الرابط https://taqyees.sa، وتقديم طلبات التحقق الأولي قبل بيعها في السوق.

وقامت "المواصفات السعودية" خلال العام الماضي 2020، بإجراء التحقق الدوري على 21.144 مضخة (هوز)، كما قدمت الخدمة لـ 722 منشأة تجارية بإجراء التحقق الدوري على 4670 ميزان غير تلقائي، وقدمت خدماتها للتحقق الأولي لحوالي (3.688.551) عداد كهرباء ذكياً.

يشار إلى أن أحد أهم أهداف مبادرة المعايرة القانونية هو التأكد من دقة قراءة أجهزة القياس القانونية المستخدمة في عمليات التبادل التجاري كمضخات الوقود، الموازين وعدادات الكهرباء، حسب المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بأصناف هذه الأجهزة، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي وتحقيق مبادئ التجارة العادلة التي تضمن حقوق المستهلك والتاجر.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
11:20 AM

"المواصفات" تدعو تجار وملاك محلات الذهب إلى التحقق من معايرة الموازين

قالت: العام الحالي سيشهد توسعاً كبيراً من البرنامج الوطني للمعايرة "تقييس"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
715

دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تجار وملاك محلات الذهب والمجوهرات إلى المبادرة بإخضاع الموازين المستخدمة لديهم للتحقق الدوري بشكل سنوي، والتأكد من صحة ودقة قياسها، وتحقيقها لاشتراطات نظام القياس والمعايرة وملحقاته الفنية.

وأوضحت الهيئة أن العام الحالي سيشهد توسعاً كبيراً من البرنامج الوطني للمعايرة القانونية "تقييس" بخدمات التحقق واعتماد الطراز من الموازين المستخدمة في بيع وشراء المعادن الثمينة حول المملكة.

وأكدت "المواصفات السعودية" أن عدم الالتزام باشتراطات نظام القياس والمعايرة، سيعرض أصحاب المنشآت المخالفة للعقوبات النظامية، كما دعت جميع مصنعي ومستوردي ومستخدمي أجهزة القياس القانونية إلى اعتماد طراز الموازين التابعة لهم والتسجيل في منصة تقييس الإلكترونية عبر الرابط https://taqyees.sa، وتقديم طلبات التحقق الأولي قبل بيعها في السوق.

وقامت "المواصفات السعودية" خلال العام الماضي 2020، بإجراء التحقق الدوري على 21.144 مضخة (هوز)، كما قدمت الخدمة لـ 722 منشأة تجارية بإجراء التحقق الدوري على 4670 ميزان غير تلقائي، وقدمت خدماتها للتحقق الأولي لحوالي (3.688.551) عداد كهرباء ذكياً.

يشار إلى أن أحد أهم أهداف مبادرة المعايرة القانونية هو التأكد من دقة قراءة أجهزة القياس القانونية المستخدمة في عمليات التبادل التجاري كمضخات الوقود، الموازين وعدادات الكهرباء، حسب المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بأصناف هذه الأجهزة، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي وتحقيق مبادئ التجارة العادلة التي تضمن حقوق المستهلك والتاجر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,665
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,913
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,527
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,011

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة