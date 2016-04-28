"سعود الطبية" تجري أول تغيير لأنبوب الفتحة الرغامية لثلاثينية بالمنزل

تعرّضت لحادث مروري نجم عنه عدم القدرة على الحركة وصعوبة في التنفس

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة الرعاية الصحية المنزلية، عن إجراء أول تغيير لأنبوب الفتحة الرغامية لمريضة ثلاثينية في منزلها، بالتعاون مع إدارة الرعاية التنفسية.

وأوضحت المدينة على لسان مدير إدارة الرعاية الصحية المنزلية د. فهد القحطاني؛ أن المريضة كانت قد تعرّضت لحادث مروري؛ ما نجم عنه عدم القدرة على الحركة وصعوبة في التنفس، وتمّ عمل فتحة رغامية لأنبوب التنفس في المستشفى، على أن يتم تغيير الأنبوب كل 10 أسابيع من خلال الحضور لقسم الطوارئ؛ ما يجعل المريضة عرضة للعدوى وزيادة لطول فترة الانتظار وصعوبة النقل وظروف الجائحة.

وأشار د. القحطاني؛ إلى أن الإجراء يُعمل للمرضى المسجّلين بالرعاية الصحية المنزلية، وبالتعاون مع الرعاية التنفسية، بحيث يتم عمل تغيير الأنبوب في منزل المريض؛ ما يقلل فترات الانتظار والضغط على أقسام الطوارئ وتقليل نسب العدوى.

وختم بأن هذه الخدمة تأتي في ظل الدعم اللامحدود لرفع الجودة والكفاءة من خلال توفير الخدمات الصحية للمرضى المسجّلين في الرعاية الصحية المنزلية، حيث إن تحسين خدمات الرعاية الصحية المنزلية إحدى مبادرات نموذج الرعاية ببرنامج التحول الوطني بالقطاع الصحي.