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فتح القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية

على عدد من الرتب العسكرية "رجال"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) "رجال".

وجاء فتح باب القبول للتعيين على هذه الرتب بالمناطق التالية "الرياض، عسير، جازان، نجران".

وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة "أبشر – توظيف" خلال الفترة من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2/ 2/ 1442هـ وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 7/ 2/ 1442هـ، على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result

وزارة الداخلية شؤون الأفواج الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فتح القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) "رجال".

وجاء فتح باب القبول للتعيين على هذه الرتب بالمناطق التالية "الرياض، عسير، جازان، نجران".

وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة "أبشر – توظيف" خلال الفترة من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2/ 2/ 1442هـ وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 7/ 2/ 1442هـ، على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
01:29 PM

فتح القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية

على عدد من الرتب العسكرية "رجال"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) "رجال".

وجاء فتح باب القبول للتعيين على هذه الرتب بالمناطق التالية "الرياض، عسير، جازان، نجران".

وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة "أبشر – توظيف" خلال الفترة من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2/ 2/ 1442هـ وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 7/ 2/ 1442هـ، على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result

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