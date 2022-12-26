"الأرصاد": توالي درجات الحرارة انخفاضها على تبوك والجوف والشمالية وحائل

أمطار ورياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على القصيم والرياض والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل، في حين لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، الرياض والشرقية يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة مصحوبٌ برياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، كما لا يُستبعد تكوُّن السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وجنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج.