بعد تعطل أشهر التطبيقات حول العالم.. تويتر "يغرد": "مرحبًا بالجميع"
نشر الحساب الرسمي لموقع “تويتر” تغريدة يرحب فيها بالجميع بعد تعطل أشهر تطبيقات ومواقع التواصل حول العالم.
وجاءت في تغريدة حساب شركة موقع “تويتر”: “hello literally everyone – مرحبًا بالجميع حرفيًا”.
وكانت المفاجأة وهي أن حساب “واتساب” على موقع “تويتر” تفاعل مع التغريدة هو الآخر، قائلاً: “hello – مرحبًا”.
بعد تعطل أشهر التطبيقات حول العالم.. تويتر "يغرد": "مرحبًا بالجميع"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-10-04
نشر الحساب الرسمي لموقع “تويتر” تغريدة يرحب فيها بالجميع بعد تعطل أشهر تطبيقات ومواقع التواصل حول العالم.
وجاءت في تغريدة حساب شركة موقع “تويتر”: “hello literally everyone – مرحبًا بالجميع حرفيًا”.
وكانت المفاجأة وهي أن حساب “واتساب” على موقع “تويتر” تفاعل مع التغريدة هو الآخر، قائلاً: “hello – مرحبًا”.
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
10:27 PM
بعد تعطل أشهر التطبيقات حول العالم.. تويتر "يغرد": "مرحبًا بالجميع"
نشر الحساب الرسمي لموقع “تويتر” تغريدة يرحب فيها بالجميع بعد تعطل أشهر تطبيقات ومواقع التواصل حول العالم.
وجاءت في تغريدة حساب شركة موقع “تويتر”: “hello literally everyone – مرحبًا بالجميع حرفيًا”.
وكانت المفاجأة وهي أن حساب “واتساب” على موقع “تويتر” تفاعل مع التغريدة هو الآخر، قائلاً: “hello – مرحبًا”.