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في افتتاح ودياته بمعسكر الدمام .. الأخضر الشاب يلتقي تنزانيا

ضمن إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا

يواجه المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم غدًا الجمعة نظيره تنزانيا، في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

ويستضيف "الأخضر" منتخب تنزانيا في تمام الثالثة مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

على الصعيد الميداني، أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قُسّم الفريق خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى مرانًا على الكرات الثابتة دفاعيًا وهجوميًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مران الاستحواذ على الكرة.

يُذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في افتتاح ودياته بمعسكر الدمام .. الأخضر الشاب يلتقي تنزانيا
سبق

يواجه المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم غدًا الجمعة نظيره تنزانيا، في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

ويستضيف "الأخضر" منتخب تنزانيا في تمام الثالثة مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

على الصعيد الميداني، أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قُسّم الفريق خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى مرانًا على الكرات الثابتة دفاعيًا وهجوميًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مران الاستحواذ على الكرة.

يُذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
11:58 PM

في افتتاح ودياته بمعسكر الدمام .. الأخضر الشاب يلتقي تنزانيا

ضمن إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يواجه المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم غدًا الجمعة نظيره تنزانيا، في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

ويستضيف "الأخضر" منتخب تنزانيا في تمام الثالثة مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

على الصعيد الميداني، أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قُسّم الفريق خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى مرانًا على الكرات الثابتة دفاعيًا وهجوميًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مران الاستحواذ على الكرة.

يُذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

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