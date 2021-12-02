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أخضر الناشئين يواصل تحضيراته.. استعدادًا لبطولة غرب آسيا

واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بمدينة الدمام، والمقام استعدادًا لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021، التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر الجاري.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيقهم لتمارين الاستلام والتسليم، ثم الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك إجراء مناورة على كامل مساحة الملعب.

الجدير بالذكر أن "الأخضر" حامل لقب بطولة غرب آسيا للناشئين، يأتي على رأس المجموعة الأولى في هذه النسخة، وإلى جانبه منتخبا العراق ولبنان.

المنتخب السعودي كأس آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الناشئين يواصل تحضيراته.. استعدادًا لبطولة غرب آسيا
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بمدينة الدمام، والمقام استعدادًا لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021، التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر الجاري.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيقهم لتمارين الاستلام والتسليم، ثم الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك إجراء مناورة على كامل مساحة الملعب.

الجدير بالذكر أن "الأخضر" حامل لقب بطولة غرب آسيا للناشئين، يأتي على رأس المجموعة الأولى في هذه النسخة، وإلى جانبه منتخبا العراق ولبنان.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
07:37 PM
اخر تعديل
03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
04:23 AM

أخضر الناشئين يواصل تحضيراته.. استعدادًا لبطولة غرب آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بمدينة الدمام، والمقام استعدادًا لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021، التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر الجاري.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيقهم لتمارين الاستلام والتسليم، ثم الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك إجراء مناورة على كامل مساحة الملعب.

الجدير بالذكر أن "الأخضر" حامل لقب بطولة غرب آسيا للناشئين، يأتي على رأس المجموعة الأولى في هذه النسخة، وإلى جانبه منتخبا العراق ولبنان.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,102
201,250 سيارة ..

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