النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مفاجأة 2021.. مايكروسوفت تخطط لتجديد شكل نظام التشغيل "ويندوز"

لم تستبعد التقارير أن تظهر هذه التغييرات في وقت لاحق من العام الجاري

ذكرت تقارير إخبارية أن شركة مايكروسوفت تخطط لتجديد شكل نظام التشغيل "ويندوز" في عام 2021، واصفة إياه، بأنه "تجديد بصري شامل".

وقال موقع "بيزنيس إنسايدر" إن التكهنات أُثيرت بعد إعلان الوظائف الذي نشرته الشركة حديثاً للإعلان عن وظيفة في مجال هندسة البرمجيات في فريق تجارب مستخدمي Windows Core.

ويقول الإعلان: "تعمل في هذا الفريق مع منصتنا الرئيسة وSurface وشركاء التصنيع لتنسيق وتقديم التجديد المرئي الشامل لتجارب ويندوز؛ للإشارة إلى عملائنا بأن ويندوز قد عاد والتأكّد من أن ويندوز يعد أفضل تجربة نظام تشغيل للعملاء"، وفق "سكاي نيوز".

وأرفقت الشركة إعلان الوظيفة بوصف "Windows is BACK".

وتعد مايكروسوفت بإصلاحات مرئية واعدة لنظام التشغيل ويندوز 10، فيما تقول بعض المصادر إن الشركة ستعمل على تنفيذ تغييرات كبيرة في الواجهة الرئيسة.

ولم تستبعد التقارير أن تظهر هذه التغييرات والتحديثات في وقتٍ لاحقٍ من العام الجاري.

مايكروسوفت

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
مفاجأة 2021.. مايكروسوفت تخطط لتجديد شكل نظام التشغيل "ويندوز"
سبق

ذكرت تقارير إخبارية أن شركة مايكروسوفت تخطط لتجديد شكل نظام التشغيل "ويندوز" في عام 2021، واصفة إياه، بأنه "تجديد بصري شامل".

وقال موقع "بيزنيس إنسايدر" إن التكهنات أُثيرت بعد إعلان الوظائف الذي نشرته الشركة حديثاً للإعلان عن وظيفة في مجال هندسة البرمجيات في فريق تجارب مستخدمي Windows Core.

ويقول الإعلان: "تعمل في هذا الفريق مع منصتنا الرئيسة وSurface وشركاء التصنيع لتنسيق وتقديم التجديد المرئي الشامل لتجارب ويندوز؛ للإشارة إلى عملائنا بأن ويندوز قد عاد والتأكّد من أن ويندوز يعد أفضل تجربة نظام تشغيل للعملاء"، وفق "سكاي نيوز".

وأرفقت الشركة إعلان الوظيفة بوصف "Windows is BACK".

وتعد مايكروسوفت بإصلاحات مرئية واعدة لنظام التشغيل ويندوز 10، فيما تقول بعض المصادر إن الشركة ستعمل على تنفيذ تغييرات كبيرة في الواجهة الرئيسة.

ولم تستبعد التقارير أن تظهر هذه التغييرات والتحديثات في وقتٍ لاحقٍ من العام الجاري.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
09:48 AM

مفاجأة 2021.. مايكروسوفت تخطط لتجديد شكل نظام التشغيل "ويندوز"

لم تستبعد التقارير أن تظهر هذه التغييرات في وقت لاحق من العام الجاري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
583

ذكرت تقارير إخبارية أن شركة مايكروسوفت تخطط لتجديد شكل نظام التشغيل "ويندوز" في عام 2021، واصفة إياه، بأنه "تجديد بصري شامل".

وقال موقع "بيزنيس إنسايدر" إن التكهنات أُثيرت بعد إعلان الوظائف الذي نشرته الشركة حديثاً للإعلان عن وظيفة في مجال هندسة البرمجيات في فريق تجارب مستخدمي Windows Core.

ويقول الإعلان: "تعمل في هذا الفريق مع منصتنا الرئيسة وSurface وشركاء التصنيع لتنسيق وتقديم التجديد المرئي الشامل لتجارب ويندوز؛ للإشارة إلى عملائنا بأن ويندوز قد عاد والتأكّد من أن ويندوز يعد أفضل تجربة نظام تشغيل للعملاء"، وفق "سكاي نيوز".

وأرفقت الشركة إعلان الوظيفة بوصف "Windows is BACK".

وتعد مايكروسوفت بإصلاحات مرئية واعدة لنظام التشغيل ويندوز 10، فيما تقول بعض المصادر إن الشركة ستعمل على تنفيذ تغييرات كبيرة في الواجهة الرئيسة.

ولم تستبعد التقارير أن تظهر هذه التغييرات والتحديثات في وقتٍ لاحقٍ من العام الجاري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,152
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,902
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,483
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,630

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة