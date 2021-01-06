مفاجأة 2021.. مايكروسوفت تخطط لتجديد شكل نظام التشغيل "ويندوز"

لم تستبعد التقارير أن تظهر هذه التغييرات في وقت لاحق من العام الجاري

ذكرت تقارير إخبارية أن شركة مايكروسوفت تخطط لتجديد شكل نظام التشغيل "ويندوز" في عام 2021، واصفة إياه، بأنه "تجديد بصري شامل".

وقال موقع "بيزنيس إنسايدر" إن التكهنات أُثيرت بعد إعلان الوظائف الذي نشرته الشركة حديثاً للإعلان عن وظيفة في مجال هندسة البرمجيات في فريق تجارب مستخدمي Windows Core.

ويقول الإعلان: "تعمل في هذا الفريق مع منصتنا الرئيسة وSurface وشركاء التصنيع لتنسيق وتقديم التجديد المرئي الشامل لتجارب ويندوز؛ للإشارة إلى عملائنا بأن ويندوز قد عاد والتأكّد من أن ويندوز يعد أفضل تجربة نظام تشغيل للعملاء"، وفق "سكاي نيوز".

وأرفقت الشركة إعلان الوظيفة بوصف "Windows is BACK".

وتعد مايكروسوفت بإصلاحات مرئية واعدة لنظام التشغيل ويندوز 10، فيما تقول بعض المصادر إن الشركة ستعمل على تنفيذ تغييرات كبيرة في الواجهة الرئيسة.

ولم تستبعد التقارير أن تظهر هذه التغييرات والتحديثات في وقتٍ لاحقٍ من العام الجاري.