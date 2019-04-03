وأضافت: تبدأ الحالة في الساعة 15:00 مساء اليوم الأربعاء وتستمر حتى الساعة 19:00 من مساء اليوم نفسه.

وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "الأحساء، بقيق، العضيلية، والأجزاء المجاورة لها".

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على المنطقة الشرقية.

تنبيه بهطول أمطار وهبوب رياح مثيرة للأتربة على الشرقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-04-03 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على المنطقة الشرقية. وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "الأحساء، بقيق، العضيلية، والأجزاء المجاورة لها". وأضافت: تبدأ الحالة في الساعة 15:00 مساء اليوم الأربعاء وتستمر حتى الساعة 19:00 من مساء اليوم نفسه.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440 03:57 PM

تنبيه بهطول أمطار وهبوب رياح مثيرة للأتربة على الشرقية تشمل "الأحساء وبقيق والعضيلية" وتستمر حتى 7 مساءً





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على المنطقة الشرقية.

وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "الأحساء، بقيق، العضيلية، والأجزاء المجاورة لها".

وأضافت: تبدأ الحالة في الساعة 15:00 مساء اليوم الأربعاء وتستمر حتى الساعة 19:00 من مساء اليوم نفسه.