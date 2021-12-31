طواقم سعودية تضبط مباريات اليوم من الجولة 15 لدوري المحترفين

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم الجمعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م، والتي خلت من أي طاقم تحكيم أجنبي.

وأسند للحكم سامي الجريس قيادة مباراة الباطن وضيفه الاتحاد على أن يعاونه كل من: ياسر السلطان كمساعد أول وأحمد العتيق مساعد ثانٍ، على أن يتولى ممدوح آل شهدان إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من سامي العرفج.

فيما سيقود خالد الطريس لقاء الحزم والطائي، بمساعدة عمر الجمل ومفرح الحسن، على أن يشرف رائد الزهراني على غرفة الفيديو وسيعاونه محمد العرمطي.

وكلف اتحاد القدم، سلطان الحربي لإدارة مواجهة الاتفاق وضيفه الفيحاء، حيث سيعاونه كل من محمد العكبري ومحمد وزي، وسيتولى أحمد الرميخاني إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من حسن آل سلام.

في حين ستكون مباراة الفيصلي وضيفه الهلال بعهدة ماجد الشمراني، وبمساعدة كلاً من بدر الشمراني ومحمد الحنفوش، أما غرفة الفيديو ستكون بعهدة محمد الحربي على أن يعاونه سعد الشبرمي.