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"الرياضة" ترشّح "الخمسان" ضمن برنامج تبادل الوفود الشبابية لكوريا

نظير مشاركاته المتميزة في برامج وفعاليات ومعسكرات الهيئة

رشحت الهيئة العامة للرياضة، الشاب محمد الخمسان، من حائل، ضمن برنامج تبادل الوفود الشبابية لدولة كوريا الجنوبية.

وجاء ترشيح "الخمسان" من قِبل "الهيئة" نظير مشاركاته المتميزة في برامج وفعاليات ومعسكرات الشباب التي تنظمها الهيئة للنهوض بقدرات أبناء الوطن.

ويهدف برنامج تبادل الوفود الشبابية لدولة كوريا الجنوبية إلى صقل مواهب الشباب السعودي، والاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة في كوريا الجنوبية، وتبادل التجارب والخبرات بين شباب المملكة وشباب كوريا الجنوبية، وإطلاع الشباب على حضارات وثقافات الشعب الكوري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الرياضة" ترشّح "الخمسان" ضمن برنامج تبادل الوفود الشبابية لكوريا
سبق

رشحت الهيئة العامة للرياضة، الشاب محمد الخمسان، من حائل، ضمن برنامج تبادل الوفود الشبابية لدولة كوريا الجنوبية.

وجاء ترشيح "الخمسان" من قِبل "الهيئة" نظير مشاركاته المتميزة في برامج وفعاليات ومعسكرات الشباب التي تنظمها الهيئة للنهوض بقدرات أبناء الوطن.

ويهدف برنامج تبادل الوفود الشبابية لدولة كوريا الجنوبية إلى صقل مواهب الشباب السعودي، والاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة في كوريا الجنوبية، وتبادل التجارب والخبرات بين شباب المملكة وشباب كوريا الجنوبية، وإطلاع الشباب على حضارات وثقافات الشعب الكوري.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
07:05 PM

"الرياضة" ترشّح "الخمسان" ضمن برنامج تبادل الوفود الشبابية لكوريا

نظير مشاركاته المتميزة في برامج وفعاليات ومعسكرات الهيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رشحت الهيئة العامة للرياضة، الشاب محمد الخمسان، من حائل، ضمن برنامج تبادل الوفود الشبابية لدولة كوريا الجنوبية.

وجاء ترشيح "الخمسان" من قِبل "الهيئة" نظير مشاركاته المتميزة في برامج وفعاليات ومعسكرات الشباب التي تنظمها الهيئة للنهوض بقدرات أبناء الوطن.

ويهدف برنامج تبادل الوفود الشبابية لدولة كوريا الجنوبية إلى صقل مواهب الشباب السعودي، والاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة في كوريا الجنوبية، وتبادل التجارب والخبرات بين شباب المملكة وشباب كوريا الجنوبية، وإطلاع الشباب على حضارات وثقافات الشعب الكوري.

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