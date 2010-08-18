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عن بُعد.. 9 آلاف طالب وطالبة ينهون اختبار اللغة الإنجليزية بجامعة الملك سعود

"العنزي": يستهدف تحديد المستوى للمستجدين ولا يترتب عليه رسوب أو نجاح

أنهى أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة من الطلبة المقبولين في جامعة الملك سعود لهذا العام اختبار تحديد المستوى للغة الإنجليزية، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التعريفي في مرحلته الإلكترونية الذي تنظمه عمادة السنة الأولى المشتركة تحت رعاية رئيس جامعة الملك سعود، الدكتور بدران ‏بن عبد الرحمن العمر، الذي تنتهي فعالياته اليوم.

وصرّح عميد عمادة السنة الأولى المشتركة، الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز الجريوي، بأن البرنامج التعريفي للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة جاء تحت عنوان "همم واعدة.. لوطن طموح"؛ وذلك لتعريفهم باللوائح والأنظمة المعمول بها في العمادة وجامعة الملك سعود.

ورحب "الجريوي" بالطلبة المقبولين في الجامعة سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح. وقال إن العمادة اتخذت كامل الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حاثًّا أبناءه الطلبة على سرعة استكمال جرعات لقاح كورونا. مشيرًا إلى أن الجامعة وفّرت مسارًا خاصًّا للطلبة المقبولين لهذا العام حتى يتمكنوا من أخذ اللقاح بكل يُسر وسهولة في بهو الجامعة، فرع الطالبات، بوابة ٣.

وقال إن البرنامج التعريفي الإلكتروني الذي ينفذه الطلبة عن بُعد يتضمن تزويد المقبولين والمقبولات بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف إلى ما يُقدَّم لهم من خدمات خلال دراستهم، وما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، وإقامة أنشطة متنوعة، تساعدهم في الانتظام بحضور المحاضرات منذ اليوم الأول في العام الدراسي، مع وجود الدعم الفني وهاتف للرد على استفسارات الطلبة والطالبات من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساء.

وأوضح وكيل عمادة السنة الأولى المشتركة لشؤون الطلاب في جامعة الملك سعود مدير البرنامج التعريفي، الدكتور مخلد بن مطيران العنزي، أن العمادة جهَّزت مركز اتصال متكاملاً لتلقي بلاغات الطلبة حول المشكلات التي تعترضهم أثناء أداء الاختبار عن بُعد (online).

وقال "العنزي" إن اختبارات اللغة الإنجليزية فقط لتحديد المستوى، وليس فيها رسوب أو نجاح.

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عن بُعد.. 9 آلاف طالب وطالبة ينهون اختبار اللغة الإنجليزية بجامعة الملك سعود
سبق

أنهى أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة من الطلبة المقبولين في جامعة الملك سعود لهذا العام اختبار تحديد المستوى للغة الإنجليزية، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التعريفي في مرحلته الإلكترونية الذي تنظمه عمادة السنة الأولى المشتركة تحت رعاية رئيس جامعة الملك سعود، الدكتور بدران ‏بن عبد الرحمن العمر، الذي تنتهي فعالياته اليوم.

وصرّح عميد عمادة السنة الأولى المشتركة، الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز الجريوي، بأن البرنامج التعريفي للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة جاء تحت عنوان "همم واعدة.. لوطن طموح"؛ وذلك لتعريفهم باللوائح والأنظمة المعمول بها في العمادة وجامعة الملك سعود.

ورحب "الجريوي" بالطلبة المقبولين في الجامعة سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح. وقال إن العمادة اتخذت كامل الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حاثًّا أبناءه الطلبة على سرعة استكمال جرعات لقاح كورونا. مشيرًا إلى أن الجامعة وفّرت مسارًا خاصًّا للطلبة المقبولين لهذا العام حتى يتمكنوا من أخذ اللقاح بكل يُسر وسهولة في بهو الجامعة، فرع الطالبات، بوابة ٣.

وقال إن البرنامج التعريفي الإلكتروني الذي ينفذه الطلبة عن بُعد يتضمن تزويد المقبولين والمقبولات بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف إلى ما يُقدَّم لهم من خدمات خلال دراستهم، وما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، وإقامة أنشطة متنوعة، تساعدهم في الانتظام بحضور المحاضرات منذ اليوم الأول في العام الدراسي، مع وجود الدعم الفني وهاتف للرد على استفسارات الطلبة والطالبات من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساء.

وأوضح وكيل عمادة السنة الأولى المشتركة لشؤون الطلاب في جامعة الملك سعود مدير البرنامج التعريفي، الدكتور مخلد بن مطيران العنزي، أن العمادة جهَّزت مركز اتصال متكاملاً لتلقي بلاغات الطلبة حول المشكلات التي تعترضهم أثناء أداء الاختبار عن بُعد (online).

وقال "العنزي" إن اختبارات اللغة الإنجليزية فقط لتحديد المستوى، وليس فيها رسوب أو نجاح.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
12:31 AM

عن بُعد.. 9 آلاف طالب وطالبة ينهون اختبار اللغة الإنجليزية بجامعة الملك سعود

"العنزي": يستهدف تحديد المستوى للمستجدين ولا يترتب عليه رسوب أو نجاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة من الطلبة المقبولين في جامعة الملك سعود لهذا العام اختبار تحديد المستوى للغة الإنجليزية، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التعريفي في مرحلته الإلكترونية الذي تنظمه عمادة السنة الأولى المشتركة تحت رعاية رئيس جامعة الملك سعود، الدكتور بدران ‏بن عبد الرحمن العمر، الذي تنتهي فعالياته اليوم.

وصرّح عميد عمادة السنة الأولى المشتركة، الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز الجريوي، بأن البرنامج التعريفي للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة جاء تحت عنوان "همم واعدة.. لوطن طموح"؛ وذلك لتعريفهم باللوائح والأنظمة المعمول بها في العمادة وجامعة الملك سعود.

ورحب "الجريوي" بالطلبة المقبولين في الجامعة سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح. وقال إن العمادة اتخذت كامل الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حاثًّا أبناءه الطلبة على سرعة استكمال جرعات لقاح كورونا. مشيرًا إلى أن الجامعة وفّرت مسارًا خاصًّا للطلبة المقبولين لهذا العام حتى يتمكنوا من أخذ اللقاح بكل يُسر وسهولة في بهو الجامعة، فرع الطالبات، بوابة ٣.

وقال إن البرنامج التعريفي الإلكتروني الذي ينفذه الطلبة عن بُعد يتضمن تزويد المقبولين والمقبولات بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف إلى ما يُقدَّم لهم من خدمات خلال دراستهم، وما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، وإقامة أنشطة متنوعة، تساعدهم في الانتظام بحضور المحاضرات منذ اليوم الأول في العام الدراسي، مع وجود الدعم الفني وهاتف للرد على استفسارات الطلبة والطالبات من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساء.

وأوضح وكيل عمادة السنة الأولى المشتركة لشؤون الطلاب في جامعة الملك سعود مدير البرنامج التعريفي، الدكتور مخلد بن مطيران العنزي، أن العمادة جهَّزت مركز اتصال متكاملاً لتلقي بلاغات الطلبة حول المشكلات التي تعترضهم أثناء أداء الاختبار عن بُعد (online).

وقال "العنزي" إن اختبارات اللغة الإنجليزية فقط لتحديد المستوى، وليس فيها رسوب أو نجاح.

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