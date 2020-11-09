وزير الطاقة: اتفاق "أوبك+" بشأن تخفيضات إنتاج النفط يمكن تعديله

أكد أن سوق النفط ما زالت مستقرة رغم زيادة إنتاج ليبيا وإجراءات العزل

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول اليوم، أن اتفاق "أوبك+"، بشأن تخفيضات إنتاج النفط؛ يمكن تعديله كما حدث في السابق، إذا كان هناك إجماع بين أعضاء مجموعة المنتجين غير الرسمية.

وقال الأمير "عبدالعزيز": أجرينا تعديلاً، وأعتقد أنه بالتشاور مع أصدقائنا، وبعضهم حاضرون هنا وبعضهم غير ذلك، لكني أعلم مدى صدق التزامهم بمبدأ التعديل.

وأشارت "رويترز" إلى أن تصريحات الوزير عقب سؤاله عما إذا كانت "أوبك+"، التي تضم دول أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، ستبقي على التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يومياً بدلاً من تخفيفها إلى 5.7 مليون برميل يومياً، ابتداءً من يناير.

وقال وزير الطاقة: يسعني القول إنه قد يكون تعديلاً أبعد حتى مما يتحدث عنه المحللون".

وأضاف: سوق النفط ما زالت مستقرة رغم زيادة إنتاج ليبيا وإجراءات العزل العام الجديدة.