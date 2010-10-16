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بالصور.. انهيار مركز تجاري في إسرائيل بعد أن التهمته النيران

إصابة 7 أشخاص

انهار مركز تجاري وسط إسرائيل بالكامل، بعد أن اشتعلت فيه نيران هائلة اليوم (السبت).

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن 7 أشخاص أصيبوا فيما أجلي جميع المتسوقين قبل انهيار المبنى.

وأضافت أن رجال الإطفاء واصلوا مكافحة الحريق طيلة عدة ساعات للسيطرة عليه.

وأشارت إلى أن المركز شُيّد قبل عامين غير أنه احترق بالكامل.

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بالصور.. انهيار مركز تجاري في إسرائيل بعد أن التهمته النيران
سبق

انهار مركز تجاري وسط إسرائيل بالكامل، بعد أن اشتعلت فيه نيران هائلة اليوم (السبت).

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن 7 أشخاص أصيبوا فيما أجلي جميع المتسوقين قبل انهيار المبنى.

وأضافت أن رجال الإطفاء واصلوا مكافحة الحريق طيلة عدة ساعات للسيطرة عليه.

وأشارت إلى أن المركز شُيّد قبل عامين غير أنه احترق بالكامل.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
07:10 PM

بالصور.. انهيار مركز تجاري في إسرائيل بعد أن التهمته النيران

إصابة 7 أشخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انهار مركز تجاري وسط إسرائيل بالكامل، بعد أن اشتعلت فيه نيران هائلة اليوم (السبت).

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن 7 أشخاص أصيبوا فيما أجلي جميع المتسوقين قبل انهيار المبنى.

وأضافت أن رجال الإطفاء واصلوا مكافحة الحريق طيلة عدة ساعات للسيطرة عليه.

وأشارت إلى أن المركز شُيّد قبل عامين غير أنه احترق بالكامل.

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