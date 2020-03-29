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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان

"المدني" دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
11:06 AM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان

"المدني" دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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