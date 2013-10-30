النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 398 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 404 خلال الـ24 ساعة الماضية

ديكتاتور عليه الرحيل.. قيادي إيراني: مسلحو "خامنئي" قتلوا المتظاهرين

قال: قمع النظام لم يرعب الشعب بل زاد من غضب الناس وكراهيتهم للطغاة

أكد المنتقد الإصلاحي الإيراني، أبو الفضل قدياني، أن نظام ولاية الفقيه نظام استبدادي وغير قابل للإصلاح؛ لأنه أغلق كل السبل المتاحة إلى ذلك؛ معتبرًا إياه أنه قد أوصل البلاد إلى طريق مسدود.

ووفق "العربية.نت"، أضاف "قدياني"، وهو واحد من الشخصيات القيادية في الثورة الإيرانية وكان قد تحوّل إلى منتقد إصلاحي، أن المطالبة بإصلاح النظام في إيران لم تعد مجدية.

مسلحو خامنئي قتلوا المتظاهرين

وكشف، في مقال له، أن قتل المتظاهرين خلال احتجاجات نوفمبر 2019، تم من قِبَل مسلحي خامنئي؛ وذلك من أجل الحفاظ على "سلطة غير شرعية وفاسدة"؛ بحسب تعبيره.

إلى ذلك، شدد في جزء آخر من المقال على أن قمع النظام لم يرعب الشعب؛ بل زاد من غضب الناس واستيائهم وكراهيتهم للطغاة.

وكان القيادي المذكور قد طالب مرات عدة بتنحي المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وعرف بذلك؛ واصفًا إياه بـ"ديكتاتور إيران اليوم".

وكتب في مقال صحافي، مناشدًا لاستقالة خامنئي وإجراء استفتاء لتغيير نظام الجمهورية واستبدالها بجمهورية ديمقراطية علمانية؛ معتبرًا أن ذلك من شأنه حل أزمات البلاد الحالية.

ويعتبر أبو الفضل قدياني، عضوًا مؤسسًا في "منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية"، وكان سجينًا سياسيًّا في عهد الشاه، وهو من وجوه الثورة الإيرانية؛ إلا أنه تَحَوّل إلى مُعارض لخامنئي عقب احتجاجات عام 2009، بعد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد؛ نتيجة ما يقول الإصلاحيون إنه كان تزويرًا لنتائج الانتخابات، كما تعرض للاعتقال أيضًا.

حكم عليه دون تنفيذ

وطالت انتقادات "قدياني" الإصلاحيين أنفسهم عدة مرات؛ حيث اتهمهم بلعب دور المنقذ للنظام الاستبدادي وقت الأزمات، مع انعدام نيتهم بإحداث تغيير حقيقي داخل إيران.

وحكمت السلطات على أبو الفضل قادياني في فبراير من عام 2019 بالسجن سنتين بتهمة "إهانة القيادة"، أي خامنئي، و"الدعاية ضد النظام"؛ لكنها لم تنفذ الحكم بعد.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ديكتاتور عليه الرحيل.. قيادي إيراني: مسلحو "خامنئي" قتلوا المتظاهرين
سبق

أكد المنتقد الإصلاحي الإيراني، أبو الفضل قدياني، أن نظام ولاية الفقيه نظام استبدادي وغير قابل للإصلاح؛ لأنه أغلق كل السبل المتاحة إلى ذلك؛ معتبرًا إياه أنه قد أوصل البلاد إلى طريق مسدود.

ووفق "العربية.نت"، أضاف "قدياني"، وهو واحد من الشخصيات القيادية في الثورة الإيرانية وكان قد تحوّل إلى منتقد إصلاحي، أن المطالبة بإصلاح النظام في إيران لم تعد مجدية.

مسلحو خامنئي قتلوا المتظاهرين

وكشف، في مقال له، أن قتل المتظاهرين خلال احتجاجات نوفمبر 2019، تم من قِبَل مسلحي خامنئي؛ وذلك من أجل الحفاظ على "سلطة غير شرعية وفاسدة"؛ بحسب تعبيره.

إلى ذلك، شدد في جزء آخر من المقال على أن قمع النظام لم يرعب الشعب؛ بل زاد من غضب الناس واستيائهم وكراهيتهم للطغاة.

وكان القيادي المذكور قد طالب مرات عدة بتنحي المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وعرف بذلك؛ واصفًا إياه بـ"ديكتاتور إيران اليوم".

وكتب في مقال صحافي، مناشدًا لاستقالة خامنئي وإجراء استفتاء لتغيير نظام الجمهورية واستبدالها بجمهورية ديمقراطية علمانية؛ معتبرًا أن ذلك من شأنه حل أزمات البلاد الحالية.

ويعتبر أبو الفضل قدياني، عضوًا مؤسسًا في "منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية"، وكان سجينًا سياسيًّا في عهد الشاه، وهو من وجوه الثورة الإيرانية؛ إلا أنه تَحَوّل إلى مُعارض لخامنئي عقب احتجاجات عام 2009، بعد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد؛ نتيجة ما يقول الإصلاحيون إنه كان تزويرًا لنتائج الانتخابات، كما تعرض للاعتقال أيضًا.

حكم عليه دون تنفيذ

وطالت انتقادات "قدياني" الإصلاحيين أنفسهم عدة مرات؛ حيث اتهمهم بلعب دور المنقذ للنظام الاستبدادي وقت الأزمات، مع انعدام نيتهم بإحداث تغيير حقيقي داخل إيران.

وحكمت السلطات على أبو الفضل قادياني في فبراير من عام 2019 بالسجن سنتين بتهمة "إهانة القيادة"، أي خامنئي، و"الدعاية ضد النظام"؛ لكنها لم تنفذ الحكم بعد.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
06:14 PM

ديكتاتور عليه الرحيل.. قيادي إيراني: مسلحو "خامنئي" قتلوا المتظاهرين

قال: قمع النظام لم يرعب الشعب بل زاد من غضب الناس وكراهيتهم للطغاة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,158

أكد المنتقد الإصلاحي الإيراني، أبو الفضل قدياني، أن نظام ولاية الفقيه نظام استبدادي وغير قابل للإصلاح؛ لأنه أغلق كل السبل المتاحة إلى ذلك؛ معتبرًا إياه أنه قد أوصل البلاد إلى طريق مسدود.

ووفق "العربية.نت"، أضاف "قدياني"، وهو واحد من الشخصيات القيادية في الثورة الإيرانية وكان قد تحوّل إلى منتقد إصلاحي، أن المطالبة بإصلاح النظام في إيران لم تعد مجدية.

مسلحو خامنئي قتلوا المتظاهرين

وكشف، في مقال له، أن قتل المتظاهرين خلال احتجاجات نوفمبر 2019، تم من قِبَل مسلحي خامنئي؛ وذلك من أجل الحفاظ على "سلطة غير شرعية وفاسدة"؛ بحسب تعبيره.

إلى ذلك، شدد في جزء آخر من المقال على أن قمع النظام لم يرعب الشعب؛ بل زاد من غضب الناس واستيائهم وكراهيتهم للطغاة.

وكان القيادي المذكور قد طالب مرات عدة بتنحي المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وعرف بذلك؛ واصفًا إياه بـ"ديكتاتور إيران اليوم".

وكتب في مقال صحافي، مناشدًا لاستقالة خامنئي وإجراء استفتاء لتغيير نظام الجمهورية واستبدالها بجمهورية ديمقراطية علمانية؛ معتبرًا أن ذلك من شأنه حل أزمات البلاد الحالية.

ويعتبر أبو الفضل قدياني، عضوًا مؤسسًا في "منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية"، وكان سجينًا سياسيًّا في عهد الشاه، وهو من وجوه الثورة الإيرانية؛ إلا أنه تَحَوّل إلى مُعارض لخامنئي عقب احتجاجات عام 2009، بعد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد؛ نتيجة ما يقول الإصلاحيون إنه كان تزويرًا لنتائج الانتخابات، كما تعرض للاعتقال أيضًا.

حكم عليه دون تنفيذ

وطالت انتقادات "قدياني" الإصلاحيين أنفسهم عدة مرات؛ حيث اتهمهم بلعب دور المنقذ للنظام الاستبدادي وقت الأزمات، مع انعدام نيتهم بإحداث تغيير حقيقي داخل إيران.

وحكمت السلطات على أبو الفضل قادياني في فبراير من عام 2019 بالسجن سنتين بتهمة "إهانة القيادة"، أي خامنئي، و"الدعاية ضد النظام"؛ لكنها لم تنفذ الحكم بعد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,379
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,769
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,681
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,841

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة