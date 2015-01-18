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"6-"..  تسجيل أدنى درجة حرارة بالمملكة منذ بداية الشتاء وتقرير مرتقب للأرصاد

المركز الوطني أكّد استمرار موجة البرد حتى نهاية الأسبوع مع فرصة لتكوُّن الصقيع

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تسجيل محافظة طريف أدنى درجة حرارة منذ بداية شتاء هذا العام بـ 6 درجات تحت الصفر، تليها القريات 5 درجات تحت الصفر، ثم عرعر 4 درجات تحت الصفر، مشيرا في تقاريره اليومية إلى استمرار موجة البرد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع، مع فرصة لتكوّن الصقيع.

وتوالت درجات الحرارة في الانخفاض على مناطق المملكة، حيث سجلت الصغرى على تبوك 3 درجات مئوية، والمدينة المنوّرة 9 درجات مئوية، بينما سجلت الرياض درجة حرارة صغرى بلغت 11 درجة مئوية، ومكة المكرّمة 16 درجة مئوية، وسيصدر المركز اليوم تقريراً إلحاقياً عن استمرار الكتلة الباردة.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد -بمشيئة الله تعالى- استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، اليوم، خاصة على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، وكذلك على منطقة تبوك، ولا تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على مرتفعات (جبال اللوز – علقان)، مع توقع تكوُّن الضباب والسحب الممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"6-"..  تسجيل أدنى درجة حرارة بالمملكة منذ بداية الشتاء وتقرير مرتقب للأرصاد
سبق

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تسجيل محافظة طريف أدنى درجة حرارة منذ بداية شتاء هذا العام بـ 6 درجات تحت الصفر، تليها القريات 5 درجات تحت الصفر، ثم عرعر 4 درجات تحت الصفر، مشيرا في تقاريره اليومية إلى استمرار موجة البرد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع، مع فرصة لتكوّن الصقيع.

وتوالت درجات الحرارة في الانخفاض على مناطق المملكة، حيث سجلت الصغرى على تبوك 3 درجات مئوية، والمدينة المنوّرة 9 درجات مئوية، بينما سجلت الرياض درجة حرارة صغرى بلغت 11 درجة مئوية، ومكة المكرّمة 16 درجة مئوية، وسيصدر المركز اليوم تقريراً إلحاقياً عن استمرار الكتلة الباردة.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد -بمشيئة الله تعالى- استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، اليوم، خاصة على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، وكذلك على منطقة تبوك، ولا تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على مرتفعات (جبال اللوز – علقان)، مع توقع تكوُّن الضباب والسحب الممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
11:14 AM
اخر تعديل
18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
12:43 PM

"6-"..  تسجيل أدنى درجة حرارة بالمملكة منذ بداية الشتاء وتقرير مرتقب للأرصاد

المركز الوطني أكّد استمرار موجة البرد حتى نهاية الأسبوع مع فرصة لتكوُّن الصقيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تسجيل محافظة طريف أدنى درجة حرارة منذ بداية شتاء هذا العام بـ 6 درجات تحت الصفر، تليها القريات 5 درجات تحت الصفر، ثم عرعر 4 درجات تحت الصفر، مشيرا في تقاريره اليومية إلى استمرار موجة البرد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع، مع فرصة لتكوّن الصقيع.

وتوالت درجات الحرارة في الانخفاض على مناطق المملكة، حيث سجلت الصغرى على تبوك 3 درجات مئوية، والمدينة المنوّرة 9 درجات مئوية، بينما سجلت الرياض درجة حرارة صغرى بلغت 11 درجة مئوية، ومكة المكرّمة 16 درجة مئوية، وسيصدر المركز اليوم تقريراً إلحاقياً عن استمرار الكتلة الباردة.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد -بمشيئة الله تعالى- استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، اليوم، خاصة على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، وكذلك على منطقة تبوك، ولا تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على مرتفعات (جبال اللوز – علقان)، مع توقع تكوُّن الضباب والسحب الممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية.

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