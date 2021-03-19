بلدية رجال ألمع تزيل النفايات من مجاري الأودية وأسفل الجسور بالمحافظة

خلال حملة لمكافحة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

كثفت بلدية محافظة رجال ألمع جهودها في مكافحة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، بالعديد من المواقع من خلال إزالة المخلفات والنفايات.



وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع، أن إدارة الخدمات بالبلدية قامت خلال الأيام الثلاثة الماضية، مدعومة بكوادرها البشرية ومعداتها، بإزالة عوامل التشوه البصري بعدد من المواقع بالمحافظة من أجل الحفاظ على البيئة وحماية للحيوانات التي ترعى في الأودية، حيث شملت نظافة أسفل الجسور وعبارات السيول وبطون الأودية بالمحافظة.



كما ناشد "آل مصمع" المتنزهين بضرورة وضع النفايات والمخلفات في أماكنها المخصصة، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة والمساهمة في نظافتها وكذلك الحفاظ على جمال الطبيعة التي تعتبر متنفساً للجميع.