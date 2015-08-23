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الحالة الثامنة.. طالب مصري يطلق النار على نفسه بسبب نتيجة الثانوية العامة

أقدم قبله 7 طلاب وطالبات على الانتحار بعد تلقي خبر رسوبهم في الامتحانات

أقدم طالب مصري في الثانوية العامة على الانتحار، اليوم الأحد، بعد أن أطلق النار على نفسه من سلاح والده إثر رسوبه في الامتحانات النهائية، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، تلقى قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة بلاغًا بانتحار طالب بإطلاق النار على نفسه بسبب رسوبه في مواد الثانوية العامة، حيث انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة طالب يدعى كريم، ليتم إثر ذلك التحفظ على السلاح وإخطار النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة نقل الجثة إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي لتأكيد سبب الوفاة، وطالبت مباحث حدائق القبة بإجراء التحريات حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال أسرة الطالب المتوفى.

يُذكر أن انتحار كريم البالغ من العمر 18 عامًا ليس واقعة الانتحار الأولى بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في 2021، حيث أقدم قبله 7 طلاب وطالبات على الانتحار بعد تلقي خبر رسوبهم في نتيجة الثانوية العامة.

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الحالة الثامنة.. طالب مصري يطلق النار على نفسه بسبب نتيجة الثانوية العامة
سبق

أقدم طالب مصري في الثانوية العامة على الانتحار، اليوم الأحد، بعد أن أطلق النار على نفسه من سلاح والده إثر رسوبه في الامتحانات النهائية، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، تلقى قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة بلاغًا بانتحار طالب بإطلاق النار على نفسه بسبب رسوبه في مواد الثانوية العامة، حيث انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة طالب يدعى كريم، ليتم إثر ذلك التحفظ على السلاح وإخطار النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة نقل الجثة إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي لتأكيد سبب الوفاة، وطالبت مباحث حدائق القبة بإجراء التحريات حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال أسرة الطالب المتوفى.

يُذكر أن انتحار كريم البالغ من العمر 18 عامًا ليس واقعة الانتحار الأولى بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في 2021، حيث أقدم قبله 7 طلاب وطالبات على الانتحار بعد تلقي خبر رسوبهم في نتيجة الثانوية العامة.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
12:13 AM
اخر تعديل
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
11:58 AM

الحالة الثامنة.. طالب مصري يطلق النار على نفسه بسبب نتيجة الثانوية العامة

أقدم قبله 7 طلاب وطالبات على الانتحار بعد تلقي خبر رسوبهم في الامتحانات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,226

أقدم طالب مصري في الثانوية العامة على الانتحار، اليوم الأحد، بعد أن أطلق النار على نفسه من سلاح والده إثر رسوبه في الامتحانات النهائية، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، تلقى قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة بلاغًا بانتحار طالب بإطلاق النار على نفسه بسبب رسوبه في مواد الثانوية العامة، حيث انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة طالب يدعى كريم، ليتم إثر ذلك التحفظ على السلاح وإخطار النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة نقل الجثة إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي لتأكيد سبب الوفاة، وطالبت مباحث حدائق القبة بإجراء التحريات حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال أسرة الطالب المتوفى.

يُذكر أن انتحار كريم البالغ من العمر 18 عامًا ليس واقعة الانتحار الأولى بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في 2021، حيث أقدم قبله 7 طلاب وطالبات على الانتحار بعد تلقي خبر رسوبهم في نتيجة الثانوية العامة.

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