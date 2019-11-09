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"الآسيوي": كاريلو نجم الذهاب بنهائي دوري أبطال آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أندريه كاريلو، لاعب خط وسط فريق الهلال، أفضل لاعب في مباراة ذهاب النهائي بدوري أبطال آسيا.

وكسب الهلال مواجهة الذهاب على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض بهدف نظيف، حمل توقيع كاريلو.

وسيلتقي الطرفان في مباراة الإياب يوم الأحد 24 نوفمبر في اليابان.

الهلال أوراوا الياباني نهائي أبطال آسيا نهائي دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا كاريلو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الآسيوي": كاريلو نجم الذهاب بنهائي دوري أبطال آسيا
سبق

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أندريه كاريلو، لاعب خط وسط فريق الهلال، أفضل لاعب في مباراة ذهاب النهائي بدوري أبطال آسيا.

وكسب الهلال مواجهة الذهاب على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض بهدف نظيف، حمل توقيع كاريلو.

وسيلتقي الطرفان في مباراة الإياب يوم الأحد 24 نوفمبر في اليابان.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
09:57 PM
اخر تعديل
09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
11:05 PM

"الآسيوي": كاريلو نجم الذهاب بنهائي دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,934

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أندريه كاريلو، لاعب خط وسط فريق الهلال، أفضل لاعب في مباراة ذهاب النهائي بدوري أبطال آسيا.

وكسب الهلال مواجهة الذهاب على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض بهدف نظيف، حمل توقيع كاريلو.

وسيلتقي الطرفان في مباراة الإياب يوم الأحد 24 نوفمبر في اليابان.

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