"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تشمل تيماء وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.