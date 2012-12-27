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"الطيران المدني": الشركات الأجنبية تستأنف رحلاتها من السعودية للخارج بشروط

بعد أسبوع من التعليق

بعد تعليق الطيران للمملكة بدءاً من 21 ديسمبر الحالي، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي السماح ببدء تشغيل رحلات خاصة وعارضة لمغادرة المملكة امتثالاً لتعميم الطيران المدني بتسيير رحلات الطيران للخارج اعتبارًا من 28 ديسمبر الحالي وسط إجراءات احترازية ألزمت بها الشركات تلك الدول، باستثناء الدول التي ظهر فيها الفيروس المتحور، وعدم هبوط أطقم الطائرات إلى المطار، واتخاذ أقصى الدرجات الاحترازية.

هيئة  الطيران المدني السعودي تعليق الطيران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني": الشركات الأجنبية تستأنف رحلاتها من السعودية للخارج بشروط
سبق

بعد تعليق الطيران للمملكة بدءاً من 21 ديسمبر الحالي، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي السماح ببدء تشغيل رحلات خاصة وعارضة لمغادرة المملكة امتثالاً لتعميم الطيران المدني بتسيير رحلات الطيران للخارج اعتبارًا من 28 ديسمبر الحالي وسط إجراءات احترازية ألزمت بها الشركات تلك الدول، باستثناء الدول التي ظهر فيها الفيروس المتحور، وعدم هبوط أطقم الطائرات إلى المطار، واتخاذ أقصى الدرجات الاحترازية.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
07:15 PM

"الطيران المدني": الشركات الأجنبية تستأنف رحلاتها من السعودية للخارج بشروط

بعد أسبوع من التعليق

A A A
خالد خليل - الرياض
0
570

بعد تعليق الطيران للمملكة بدءاً من 21 ديسمبر الحالي، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي السماح ببدء تشغيل رحلات خاصة وعارضة لمغادرة المملكة امتثالاً لتعميم الطيران المدني بتسيير رحلات الطيران للخارج اعتبارًا من 28 ديسمبر الحالي وسط إجراءات احترازية ألزمت بها الشركات تلك الدول، باستثناء الدول التي ظهر فيها الفيروس المتحور، وعدم هبوط أطقم الطائرات إلى المطار، واتخاذ أقصى الدرجات الاحترازية.

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