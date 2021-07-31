أخطر تفشٍّ منذ أشهر.. "دلتا" يغزو منطقتين صينيتين تضمّان ملايين السكان

حصيلة الإصابات بالمتحور ترتفع إلى 200

أعلنت لجنة الصحّة الوطنية الصينية، اليوم "السبت"، عن رصد بؤر وبائية جديدة لفيروس كورونا في منطقتين إضافيتين؛ إحداهما تضم مدينة يبلغ عدد سكانها 31 مليون نسمة، في أخطر تفشٍّ للفيروس يشهده العملاق الآسيوي منذ أشهر.

وأوضحت اللجنة أن الإصابات الجديدة بالفيروس رُصدت في مقاطعة فوجيان وبلدية تشونغتشينغ، لتضاف بذلك هاتان المنطقتان إلى العاصمة بكين وأربع مقاطعات أخرى سبق وأن أبلغ فيها عن تسجيل إصابات بالمتحوّرة دلتا من فيروس كورونا.

وأضافت أن حصيلة الإصابات الجديدة التي سجّلت في هذه المناطق بلغت مجتمعة 55 إصابة، ليرتفع بذلك إلى أكثر من 200 عدد الإصابات المسجّلة في الصين منذ 20 يوليو "تموز" حين رصدت أول بؤرة وبائية في مقاطعة جيانغسو الشرقية مع تأكد إصابة تسعة موظفين في مطار نانجينغ بالفيروس.

وأمرت السلطات في نانجينغ اليوم جميع المعالم السياحية والأماكن الثقافية بعدم فتح أبوابها؛ بسبب ارتفاع معدّل العدوى على المستوى الوطني.

وفرضت السلطات حجرًا صحيًّا على مئات آلاف السكان في مقاطعة جيانغسو، وعاصمتها نانجينغ، في حين أخضعت المدينة سكانها البالغ عددهم 9,2 مليون نسمة للفحص مرتين.