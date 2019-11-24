"مدني محايل" يباشر حريقًا شب في منزل شعبي بقرية الرجعان .. ولا خسائر بشرية

المؤشرات الأولية: تماس في أحد القوابس الكهربائية بالغرفة وراء اشتعال النيران

باشرت فرق الدفاع المدني بمحايل عسير مساء اليوم الأحد حريقًا شب في منزل شعبي بقرية الرجعان مكون من أربع غرف، وانحصر الحريق في غرفة واحدة.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المـدني بمنطقة عسـير النقيب محـمد بن عـبده السـيد: عملت الفرق على احتواء الحريق وإخماده وتهوية الموقع بوساطة المعدات الفنية اللازمة. وأضاف: فيما لم يصاحبه أي إصابات أو وفيات ولله الحمد.

وأرجع "السيد" سبب الحريق من خلال المعاينة والتحقيق الأولي إلى تماس كهربائي في أحد القوابس الكهربائية بالغرفة.