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مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر بإطلاق نار بالقرب من لوس أنجلوس الأمريكية

الشرطة تبحث عن المشتبه بهم.. ولم تكشف عن الدافع المحتمل للجريمة

أفادت شبكة ABCNEWS الأمريكية، الأحد، بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخر بإطلاق نار قرب لوس أنجلوس.

وتفصيلاً، قال رئيس بلدية إنغلوود جيمس بوتس إن الشرطة استجابت عند نحو الساعة الواحدة والنصف صباحًا (بالتوقيت المحلي) لبلاغات عن إطلاق نار على منزل في المدينة، وفقًا لروسيا اليوم.

وأفادت قناة "سي بي إس2" بأن امرأتين ورجلين قتلوا رميًا بالرصاص، وتم نقل رجل آخر للمستشفى في حالة حرجة ويتوقع نجاته.

ووصف بوتس إطلاق النار بأنه "كمين" تم تنفيذه باستخدام أسلحة عديدة منها بندقية ومسدس، واعتبر أن الحادث هو أسوأ جريمة إطلاق نار فردية في إنغلوود منذ تسعينيات القرن الماضي.

وأضاف أن "(المهاجمين) هؤلاء قتلة معادون للمجتمع، يجب عزلهم"، مشيرًا إلى أن السلطات تبحث عن العديد من المشتبه بهم.

ولم تكشف الشرطة عن الدافع المحتمل ولم تذكر إذا ما كان أحد الضحايا مستهدفًا.

وأشارت "سي بي إس 2" إلى أن الرجل الذي نجا اعترف بكونه عضوًا في عصابة شوارع في مدينة أخرى ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان إطلاق النار مرتبطًا بعصابة.

وتقع مدينة إنغلوود التي يقطنها نحو 100 ألف نسمة على مسافة 16 كيلومترًا جنوب شرقي وسط مدينة لوس أنجلوس.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر بإطلاق نار بالقرب من لوس أنجلوس الأمريكية
سبق

أفادت شبكة ABCNEWS الأمريكية، الأحد، بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخر بإطلاق نار قرب لوس أنجلوس.

وتفصيلاً، قال رئيس بلدية إنغلوود جيمس بوتس إن الشرطة استجابت عند نحو الساعة الواحدة والنصف صباحًا (بالتوقيت المحلي) لبلاغات عن إطلاق نار على منزل في المدينة، وفقًا لروسيا اليوم.

وأفادت قناة "سي بي إس2" بأن امرأتين ورجلين قتلوا رميًا بالرصاص، وتم نقل رجل آخر للمستشفى في حالة حرجة ويتوقع نجاته.

ووصف بوتس إطلاق النار بأنه "كمين" تم تنفيذه باستخدام أسلحة عديدة منها بندقية ومسدس، واعتبر أن الحادث هو أسوأ جريمة إطلاق نار فردية في إنغلوود منذ تسعينيات القرن الماضي.

وأضاف أن "(المهاجمين) هؤلاء قتلة معادون للمجتمع، يجب عزلهم"، مشيرًا إلى أن السلطات تبحث عن العديد من المشتبه بهم.

ولم تكشف الشرطة عن الدافع المحتمل ولم تذكر إذا ما كان أحد الضحايا مستهدفًا.

وأشارت "سي بي إس 2" إلى أن الرجل الذي نجا اعترف بكونه عضوًا في عصابة شوارع في مدينة أخرى ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان إطلاق النار مرتبطًا بعصابة.

وتقع مدينة إنغلوود التي يقطنها نحو 100 ألف نسمة على مسافة 16 كيلومترًا جنوب شرقي وسط مدينة لوس أنجلوس.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
01:25 AM

مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر بإطلاق نار بالقرب من لوس أنجلوس الأمريكية

الشرطة تبحث عن المشتبه بهم.. ولم تكشف عن الدافع المحتمل للجريمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت شبكة ABCNEWS الأمريكية، الأحد، بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخر بإطلاق نار قرب لوس أنجلوس.

وتفصيلاً، قال رئيس بلدية إنغلوود جيمس بوتس إن الشرطة استجابت عند نحو الساعة الواحدة والنصف صباحًا (بالتوقيت المحلي) لبلاغات عن إطلاق نار على منزل في المدينة، وفقًا لروسيا اليوم.

وأفادت قناة "سي بي إس2" بأن امرأتين ورجلين قتلوا رميًا بالرصاص، وتم نقل رجل آخر للمستشفى في حالة حرجة ويتوقع نجاته.

ووصف بوتس إطلاق النار بأنه "كمين" تم تنفيذه باستخدام أسلحة عديدة منها بندقية ومسدس، واعتبر أن الحادث هو أسوأ جريمة إطلاق نار فردية في إنغلوود منذ تسعينيات القرن الماضي.

وأضاف أن "(المهاجمين) هؤلاء قتلة معادون للمجتمع، يجب عزلهم"، مشيرًا إلى أن السلطات تبحث عن العديد من المشتبه بهم.

ولم تكشف الشرطة عن الدافع المحتمل ولم تذكر إذا ما كان أحد الضحايا مستهدفًا.

وأشارت "سي بي إس 2" إلى أن الرجل الذي نجا اعترف بكونه عضوًا في عصابة شوارع في مدينة أخرى ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان إطلاق النار مرتبطًا بعصابة.

وتقع مدينة إنغلوود التي يقطنها نحو 100 ألف نسمة على مسافة 16 كيلومترًا جنوب شرقي وسط مدينة لوس أنجلوس.

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