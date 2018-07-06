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"مدني أضم" يعثر على مفقودي جبل عفف

فُقِدا أمس أثناء البحث عن أقاربهما

نجح الدفاع المدني بمحافظة أضم، اليوم، في العثور على خمسة أشخاص من ذوي وأقارب المفقودين بأعلى سفح جبل عفف جنوب المحافظة، المعلن عنهم.

وأوضح العقيد "وحيد مراد" نائب متحدث مدني منطقة مكة المكرمة: واصلت لليوم الثاني على التوالي طواقم الدفاع المدني وفِرَق الإنقاذ وبمشاركة طيران البحث، باشرت عملية البحث مع طلوع شمس هذا اليوم الجمعة؛ فيما ترجلت فِرَق البحث الأرضية لأكثر من ثلاث ساعات، والمشي في منطقة وعرة فوق صخور عالية وأشجار شائكة متواصلة في حينه مع العمليات الموحدة وطيران الأمن؛ من أجل تغطية الإحداثيات المحتملة لتواجد الأشخاص.

وأضاف: إن نجاح عملية الإنقاذ تعود في المقام الأول على نجاح التنسيق وتمرير المعلومات بين كل الجهات المشاركة، كما أعرب العقيد "مراد" على إثر انتهاء حالة البحث عن شكره لأهالي المنطقة؛ لتعاونهم مع كل الفِرَق المشاركة.

وأخيراً أوضح أن المديرية العامة للدفاع المدني دائماً ما تُنبّه من خطورة ارتياد مثل تلك المواقع والمجازفة في حوادث مؤسفة -لا قدر الله- في حال عدم التقيد بالواجبات والاحتياطات المعمول بها في مثل هذه الرحلات.

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"مدني أضم" يعثر على مفقودي جبل عفف
سبق

نجح الدفاع المدني بمحافظة أضم، اليوم، في العثور على خمسة أشخاص من ذوي وأقارب المفقودين بأعلى سفح جبل عفف جنوب المحافظة، المعلن عنهم.

وأوضح العقيد "وحيد مراد" نائب متحدث مدني منطقة مكة المكرمة: واصلت لليوم الثاني على التوالي طواقم الدفاع المدني وفِرَق الإنقاذ وبمشاركة طيران البحث، باشرت عملية البحث مع طلوع شمس هذا اليوم الجمعة؛ فيما ترجلت فِرَق البحث الأرضية لأكثر من ثلاث ساعات، والمشي في منطقة وعرة فوق صخور عالية وأشجار شائكة متواصلة في حينه مع العمليات الموحدة وطيران الأمن؛ من أجل تغطية الإحداثيات المحتملة لتواجد الأشخاص.

وأضاف: إن نجاح عملية الإنقاذ تعود في المقام الأول على نجاح التنسيق وتمرير المعلومات بين كل الجهات المشاركة، كما أعرب العقيد "مراد" على إثر انتهاء حالة البحث عن شكره لأهالي المنطقة؛ لتعاونهم مع كل الفِرَق المشاركة.

وأخيراً أوضح أن المديرية العامة للدفاع المدني دائماً ما تُنبّه من خطورة ارتياد مثل تلك المواقع والمجازفة في حوادث مؤسفة -لا قدر الله- في حال عدم التقيد بالواجبات والاحتياطات المعمول بها في مثل هذه الرحلات.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
06:34 PM

"مدني أضم" يعثر على مفقودي جبل عفف

فُقِدا أمس أثناء البحث عن أقاربهما

A A A
عوض الفهمي - أضم
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2,432

نجح الدفاع المدني بمحافظة أضم، اليوم، في العثور على خمسة أشخاص من ذوي وأقارب المفقودين بأعلى سفح جبل عفف جنوب المحافظة، المعلن عنهم.

وأوضح العقيد "وحيد مراد" نائب متحدث مدني منطقة مكة المكرمة: واصلت لليوم الثاني على التوالي طواقم الدفاع المدني وفِرَق الإنقاذ وبمشاركة طيران البحث، باشرت عملية البحث مع طلوع شمس هذا اليوم الجمعة؛ فيما ترجلت فِرَق البحث الأرضية لأكثر من ثلاث ساعات، والمشي في منطقة وعرة فوق صخور عالية وأشجار شائكة متواصلة في حينه مع العمليات الموحدة وطيران الأمن؛ من أجل تغطية الإحداثيات المحتملة لتواجد الأشخاص.

وأضاف: إن نجاح عملية الإنقاذ تعود في المقام الأول على نجاح التنسيق وتمرير المعلومات بين كل الجهات المشاركة، كما أعرب العقيد "مراد" على إثر انتهاء حالة البحث عن شكره لأهالي المنطقة؛ لتعاونهم مع كل الفِرَق المشاركة.

وأخيراً أوضح أن المديرية العامة للدفاع المدني دائماً ما تُنبّه من خطورة ارتياد مثل تلك المواقع والمجازفة في حوادث مؤسفة -لا قدر الله- في حال عدم التقيد بالواجبات والاحتياطات المعمول بها في مثل هذه الرحلات.

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